Памяти погибших на границе солдат в Шымкенте посвятили турнир по рукопашному бою

В Шымкенте прошли республиканские состязания по рукопашному бою среди военнослужащих национальной гвардии РК. За звание лучших бойцов соревновались шесть команд в разных весовых категориях. Это бойцы из разных региональных командований.

Соревнования длились три дня, абсолютными победителями стали бойцы из регионального командования «Онтустик». Бойцам вручили медали и памятные подарки. К слову, соревнования проходят в честь погибших 17 бойцов в/ч 6506 на таджикско-афганской границе. По словам руководства Нацгвардии, в этом году планируется провести соревнования уже среди бойцов стран СНГ.

Шуддин Саидов