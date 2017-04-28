В ЮКО ведется серьезная борьба с воровством газа

Все чаще предприимчивые южане предпочитают воровать голубое топливо, чем платить по счетам. О том, к каким последствиям это может привести, такие абоненты увы, не задумываются.

В своем стремлении к воровству некоторые владельцы демонстрируют верх изобретательности. Отсоединив газовый счетчик, они протягивают обычный резиновый шланг, по которому газ подается в жилье. Кто-то идет дальше и подсоединяется к газопроводу через стойки, которые поддерживают газопровод.

Механизм прост – под землей проводится трубопровод, который выводится через стойку, а оттуда при помощи сварки подсоединяется к основному газопроводу. Если работа сделана аккуратно, то сразу разглядеть как именно воруют газ, непросто. Все это чревато также серьезными последствиями.

Например, совсем недавно в Шымкенте произошел трагический инцидент. Человек к уже существующему дому делает пристройку. В эту пристройку самовольно шлангом проводит газ. Через какое-то время происходит утечка, затем взрыв приведший к человеческим жертвам. Сила взрыва была такой, что и сама пристройка и дом практически полностью были разрушены.

Сакен Исмайлов, главный инженер УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»: «Согласно закону о газе и газоснабжении розничная реализация товарного газа производит поставщик. В нашем случае это компания «КазТрансГаз Аймак». В статье 24 Закона подключение газового оборудования физических и юридических лиц, а также подачу товарного газа в газораспределительные системы производит поставщик. Без ведома поставщика подключение к газотранспортной системе будет считаться воровством, а это недопустимо».

К слову, любителей «халявы» помимо отключения газа ждут внушительные штрафы. В зависимости от оборудования, установленного в доме, они могут перевалить за сумму в миллион тенге.

Есть еще одна проблема. В ЮКО также участились случаи, когда неквалифицированные работники и частники, не являясь газотранспортной и газораспределительной организацией без ведома филиала «КазТрансГаз Аймак», подключают физических лиц к газораспределительной системе.

Так ТОО «Южные коммунальные системы» самостоятельно подключил физических лиц к газораспределительной системе, о чем имеются реестры и акты о подключении жителей ряда микрорайонов (мкр. «Достык», мкр. «Акжайык», мкр. «Кайтпас-2», мкр. «Кызыл жар», мкр. «Казыгурт», мкр. «Бадам», мкр. «Курсай», 190 квартал, 283 квартал, отд.К.Маркса).

При этом директор ТОО Жанибеков Е. К. жалуется во все инстанции, что его компанию притесняют и не дают заниматься подключением к газораспределительной системе. Хотя согласно п.3 ст.24 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» — подача (подключение) товарного газа в газопотребляющие системы потребителей осуществляется газотранспортной или газораспределительной организацией.