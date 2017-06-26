Стали известны подробности крупного пожара, который произошёл на территории АО «Шымкент Мұнай өнімдері»

Стали известны подробности крупного пожара, который произошёл утром 23 июня на территории АО «Шымкент Мұнай өнімдері».

Напомним, 23 июня рано утром в ЧС от местных жителей поступило сообщение о возгорании резервуара с бензином объёмом примерно 3000 кубометров в микрорайоне «Жулдыз». Тогда по самому высшему рангу №3 были вызваны все пожарные силы, дислоцированные в Шымкенте.

Резервуар воспламенился сразу, как только сотрудник компании открыл крышку, чтобы замерить уровень топлива. В загоревшейся ёмкости находилось полторы тысячи тонн бензина и она несла серьёзную опасность всем объектам в радиусе нескольких километров. О её масштабах говорит тот факт, что уже в первые минуты после сообщения о пожаре на место ЧС выехали 28 пожарных автомашин, 4 вспомогательные единицы техники и 120 пожарных.

Зарипа Турусбекова: «Сложность тушения пожара заключалась в том, что погодные условия были очень сложные, дул сильный ветер . Это создавало затруднения при тушении пожара. Поэтому на помощь был вызван пожарный поезд со станции «Шымкент», который доставил 100 тонн воды и полторы тысячи тонн пены».

Впрочем и этого оказалось недостаточно. Руководители тушения пожара приняли решение вызвать дополнительную помощь. На место возгорания были направлены ещё два пожарных поезда и все подразделения службы пожаротушения Шымкента и ближайших районов области. На территории нефтехранилища находилось ещё восемь резервуаров, и их пожарные постоянно охлаждали, чтобы не допустить воспламенения. Помимо этого, огнеборцы укладывали барьеры из мешков с песком в местах, где мог прорваться огонь. Через восемь часов после начала пожара огонь вспыхнул с новой силой из за резко усилившегося ветра, к тушению пожара приступили новые подразделения.

«Почти сутки огнеборцам потребовалось на тушение пожара. Только к утру 24-го июня в 6-18 был локализован пожар и только в 6-40 была команда полного тушения пожара и тем не менее, в течении ещё 15 минут проводилась пенная атака, чтобы до конца убедиться в полном погашении огня и в том, что соседние резервуары в безопасности.»- рассказывает Зарипа Турусбекова.

Всего же на ликвидации огня были задействованы 360 пожарных и 36 единиц техники департамента по ЧС. Кроме того от местных исполнительных органов в ликвидации ЧП участвовали два пожарных поезда, 14 автомашин и более 50-ти человек. В пожаре погиб один человек — работник АО «Шымкент Мұнай өнімдері».

По факту пожара и гибели человека ведётся следствие. Аким Шымкента вынес официальную благодарность всем, кто принимал участие в тушении пожара — спасателям, сотрудникам акимата, и членам добровольных пожарных объединений.

Данияр Худайбергенов