В Шымкенте запретят торговлю арбузами и дынями на улицах

Разрешения на торговлю арбузами и дынями на улицах Шымкента больше не существует. Постановление о точках реализации бахчевых от 2016 года в городском акимате аннулировали, а вот нового разрешения, похоже, не будет. Уличная торговля бахчевыми в городе — вне закона.

В акимате пояснили, что отдельных мест для торговцев арбузов и дынь выделяться не будет, решение главы города об аннулировании прошлогоднего постановления по дислокациям рекомендовано рассмотреть в Палате предпринимателей ЮКО и на заседании общественного совета. Если общественники и предприниматели поддержат акима Шымкента, то на улицах бахчевые продаваться не будут.

До нынешнего года торговцам разрешали реализовать свой урожай в 70 точках продаж, в основном расположенных в спальных районах и на выездах из города.

А тем временем арбузы и дыни завозят в Шымкент тоннами и это только начало урожая. Шымкентцы уже говорят о необычайной сладости арбузов в этом году. Цена за килограмм сладкой ягоды начинается от 40 тенге.