Разрешения на торговлю арбузами и дынями на улицах Шымкента больше не существует. Постановление о точках реализации бахчевых от 2016 года в городском акимате аннулировали, а вот нового разрешения, похоже, не будет. Уличная торговля бахчевыми в городе — вне закона.
В акимате пояснили, что отдельных мест для торговцев арбузов и дынь выделяться не будет, решение главы города об аннулировании прошлогоднего постановления по дислокациям рекомендовано рассмотреть в Палате предпринимателей ЮКО и на заседании общественного совета. Если общественники и предприниматели поддержат акима Шымкента, то на улицах бахчевые продаваться не будут.
До нынешнего года торговцам разрешали реализовать свой урожай в 70 точках продаж, в основном расположенных в спальных районах и на выездах из города.
А тем временем арбузы и дыни завозят в Шымкент тоннами и это только начало урожая. Шымкентцы уже говорят о необычайной сладости арбузов в этом году. Цена за килограмм сладкой ягоды начинается от 40 тенге.
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2 Комментариев Включено "В Шымкенте запретят торговлю арбузами и дынями на улицах"
Жыл сайын айтады.
Как бы внутри дворовая торговля не началась, а то у них ума хватит это сделать, тогда вообще антисанитария начнётся.