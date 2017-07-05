Аким ЮКО случайно попал на автовокзал Жетысая в ЮКО и увидел такое…

В ходе рабочей поездки в Мактааральский район ЮКО аким области Жансеит Туймебаев вне плана посетил автовокзал в городе Жетысай. Главу региона ни на автовокзале, ни на прилегающем к автостанции базаре не ждали. И вообще вся поездка пошла не по плану…

Одного беглого взгляда главы региона хватило, чтобы увидеть, что на автовокзале не созданы элементарные условия для пассажиров, а сам объект, в общем-то, не соответствует требованиям. Поговорив на автовокзале с жителями района, аким выслушал их претензии и к коммунальным службам города.

Не остался без внимания и рынок, расположенный по соседству с автовокзалом. Аким области отметил беспорядочную торговлю и антисанитарию на рынке. Глава ЮКО обязал владельца автовокзала и рынка устранить все недостатки в течение месяца, а акиму района поручил координировать их работу.

Жансеит Туймебаев: «В каждой стране, в каждой области аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзал считаются главными воротами города. Поэтому начинать благоустройство, следить за чистотой необходимо именно с этих мест. В связи с этим, поручаю за короткое время привести в порядок автовокзал, отремонтировать дорогу и привести состояние рынка в соответствие с санитарными требованиями!»

Повезло и жителям многоэтажек. Так же незапланированно Жансеит Туймебаев проехался по улице Жургенова и встретился с жильцами многоквартирных домов.

В возведенных в 1978 году многоэтажках отсутствует система канализации и туалеты расположены на улице. Акиму района тут же было дано поручение срочно принять меры и найти тех граждан, которые бесцельно растратили средства, предназначенные для проведения системы канализации. В городе Жетысай насчитывается 171 многоэтажный жилой дом, и ни в одном их них нет канализационной системы.