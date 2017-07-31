Анимационный фильм «Қазақ Елі» признан лучшим на международном конкурсе

В конце июля в рамках XIII Международного кинофестиваля «Евразия», прошедший в Астане на фестивале детских фильмов «Пять континентов» в номинации «Лучший сценарий» победил полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» киностудии «САК».

Данный конкурс аккредитован Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А», как Канны, Берлин и Венеция и является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии.

Кроме того, на торжественном мероприятии за активное участие и вклад в развитие детского кино известному сценаристу, режиссеру киностудии «САК», директору ГКП «Онтустикфильм» управления культуры Южно-Казахстанской области, режиссеру анимационного фильма «Қазақ елі» Батырхану Дауренбекову вручено «Благодарственное письмо» и специальный приз Фонда Первого Президента Республики Казахстан — Лидера Нации.

В фестивальной программе были представлены работы творческих коллективов Казахстана, Франции, Нидерланд, Китая, Афганистана, Ирана, Туниса, Перу, Индии, Мексики, Испании, Италии, Дании, Грузии и т.д.

Стоит отметить, что на открытии международного детского кинофестиваля «Пять континентов» присутствовал обладатель «Оскара» и «Золотого Глобуса», американский актер, продюсер, кинорежиссер Николас Кейдж.

Пресс-служба акима ЮКО