Ансамбль народного танца «Қазына» стал лучшим на Международном конкурсе в Турции

31-ый Международный конкурс фольклорных танцев «Golden Karagȍz», который проходил с 7 по 12 июля 2017 года в городе Бурса Республики Турция, стал золотым для ансамбля народного танца «Қазына» из Южного-Казахстанской области.

Стоит отметить, что в истории этого престижного конкурса участники из Казахстана впервые стали победителями. Об этом сообщает специалисты областной управлении культуры.

В конкурсе, наряду с Казахстаном, приняли участие танцевальные коллективы Азербайджана, Чили, Косово, Черногории, Грузии, Беларуси, Аргентины, Албании, Македонии, Киргизстана, Филиппин, Китая, Боснии и Герцеговины, Кипра, Молдовы, Башкортостана, Индии, Румынии, Татарстана и Болгарии, всего из 21 страны со всего мира.

Целью конкурса является поддержание идеи мира и дружбы, объединение культур среди людей из разных стран. У прошедшего конкурса сложились свои традиции проведения, а также требования к участникам, которые по программе должны начинать свое выступление на улицах города.

Строгое жюри было непреклонным к танцевальным коллективам в основных требованиях: танец должен быть самобытным, нести в себе культуру того или иного народа, то есть и костюмы, и движения должны были отражать особенности этноса.

Наши артисты под руководством лауреата Фонда Первого Президента Республики Казахстан, деятеля культуры РК Ажибековой Зауре Бекембаевны оказались на высоте и получили высокую оценку жюри, заняв почетное первое место и приз «Золотой Каракоз», Танцевальный коллектив Молдовы — второе место и «Серебряный Каракоз», а Грузия – третье место и «Бронзовый Каракоз».

Международный конкурс народных танцев «Golden Karagȍz» организован Министерством культуры и туризма Республики Турция, Муниципалитетом метрополитена и Фонда Искусства и Туризма города Бурса, а также Международной организацией ТЮРКСОЙ. Ансамбль народного танца «Қазына», в составе 18 человек, участвовал на конкурсе при поддержке акимата Южно-Казахстанской области и Посольства Казахстана в Турции.

Пресс-служба акима ЮКО