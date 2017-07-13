Как получить ипотеку с субсидированием по «Нұрлы жер»: зампред КИК объяснил пошагово

Заместитель председателя правления АО «Казахстанская ипотечная компания» Руслан Каким опубликовал памятку о том, как можно получить ипотеку с субсидированием, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, АО «КИК» является финансовым оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Субсидирование ипотечных займов по программе «Нұрлы жер» предусматривает конечную ставку для заемщиков в размере 10 процентов годовых при покупке первичного жилья.

«В первом полугодии мы запустили ипотеку с субсидированием, и уже первые счастливчики получили займы в банках-партнерах. В настоящее время мы с банками-партнерами прорабатываем бизнес-процессы, чтобы дополнительно ускорить процедуру выдачи ипотечных займов. Совсем скоро вы сможете увидеть результаты нашей работы в данном направлении», — сообщил Каким и пошагово объяснил алгоритм получения займа для казахстанцев.

Как получить ипотеку с субсидированием?

Шаг 1: Вы в соответствии с требованиями банка представляете в банк документы на получение ипотечного займа для приобретения первичного жилья и заявление на получение субсидии;

Шаг 2: Банк в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами, проводит оценку вашей платежеспособности и оценку залогового обеспечения;

Шаг 3: В случае принятия положительного решения о предоставлении ипотечного займа, банк в течение трех рабочих дней с даты принятия решения направляет КИКу ходатайство о предоставлении вам субсидии;

Шаг 4: КИК в течение пяти рабочих дней после получения от банка ходатайства о предоставлении заемщику субсидии осуществляет проверку ваших документов на соответствие требованиям, установленным программой;

Шаг 5: КИК в течение трех рабочих дней с даты принятия решения направляет банку письменное уведомление о принятом решении;

Шаг 6: Банк на основании полученного решения КИКа заключает с заемщиком договор банковского займа, график платежей, ипотечный договор, а также подписывает со своей стороны договор субсидирования, обеспечивает его подписание с вашей стороны и направляет договор субсидирования КИКу. После подписания КИКом договора субсидирования КИК в течение двух рабочих дней с даты подписания договора возвращает банку два экземпляра договора, один из которых подлежит передаче вам;

Шаг 7: Договор субсидирования вступает в силу с даты его подписания. Взаимоотношения между банком, вами и КИКом по предусмотренному порядку предоставления субсидии регулируются договором субсидирования.

Банки, участвующие в Программе субсидирования

На сегодняшний день АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФ Банк» и ДБ АО «Сбербанк» уже принимают заявки по программе. Еще шесть банков (АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Tengri Bank», АО «Цеснабанк», АО «Bank RBK», АО «Нурбанк» и ДО АО «Банк ВТБ») подтвердили свое участие в Программе, и их подключение ожидается во втором полугодии текущего года.

Примерный перечень документов, которые требуют банки

1) правоустанавливающие и идентификационные документы на приобретаемое жилье;

2) справка об обременении;

3) удостоверение личности заемщика/созаемщика/гаранта;

4) выписка из пенсионного фонда;

5) адресная справка;

6) справка о заработной плате (за последние шесть месяцев);

7) отчет об оценке приобретаемого жилья;

8) банковская выписка, подтверждающая наличие первоначального взноса.