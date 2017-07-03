Риторические вопросы депутатов маслихата ЮКО

Давно не секрет – самое интересное происходит не во время сессий маслихата, когда народные избранники просто голосуют по вопросам повестки дня. Нет. Настоящий кладезь бюджетных открытий, откровений, разоблачений с реальной перспективой наказания виновных чиновников – все эти нешуточные страсти, как правило, происходят на заседаниях постоянных комиссий, предшествующих сессиям.

Так и случилось на этот раз, перед очередной 13-й сессией ЮКО маслихата.

Просто напомню, в областном маслихате созданы и работают пять постоянных комиссий. По бюджету и экономическому развитию; по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению; по развитию предпринимательства, строительству и коммунальной сфере; по социально-культурному развитию; по развитию территорий и природопользованию. И каждая из этих комиссий рассматривает повестку дня предстоящей сессии, что называется «со своей колокольни».

Так вот, на одном из заседаний постоянных комиссий депутаты выяснили, что за прошлый год в нашей области остались неосвоенными несколько десятков миллионов тенге. Представляете, при нынешнем кризисе эти миллионы были заложены в бюджете, но почему-то потом «не понадобились», остались неосвоенными. В 2016 году бюджет ЮКО был исполнен на 99,9 процента – из 484 миллиардов 726 миллионов тенге было освоено 484 миллиарда 467 миллионов, 218 миллионов из 259 миллионов были не использованы по объективным причинам.

«По субъективным причинам, из-за того, что вовремя не были проведены конкурсы по госзакупкам, а также за счет неисполнения обязательств подрядчиками, были не освоены 40 миллионов тенге. 24 миллиона не освоило управление сельского хозяйства, 10 миллионов – управление здравоохранения и 3 миллиона – управление строительства», – пояснил руководитель областного управления финансов Кенесбек Мендебаев. Удивительно то, что в начале года аким области уже отчитался перед населением о проделанной работе.

Не прошло и четырех месяцев, как депутаты узнают, что некоторые показатели по бюджетным программам попросту провалены.

Понес ли кто-то за это наказание? «В отчете прозвучало, что четырех чиновников предупредили, троим, вынесли выговор, пятерых сняли с должности. Но среди них нет тех, кто отвечает за выполнение данных программ, за расходование бюджетных средств – акимов и заместителей, а сплошь руководители отделов и замы. Высокопоставленные лица избегают наказания. Если так будет продолжаться, то нарушения не прекратятся», – сказал депутат Серикбай Ибадуллаев.

А потому, чтобы не на наступать на одни и те же грабли вновь, депутаты предложили уже сейчас провести мониторинг всех программ и проконтролировать расходование бюджетных денег, а следовательно – выполнения намеченных задач.

Действительно, пусть проверят. Завершилась первая половина года, а по многим программам даже «конь не валялся» – не проведены тендеры, госзакупки. Чего ждут?! Пока «свои» фирмы не подготовят документы?

А вот еще интересный факт. В середине июня на заседании временной комиссии депутаты шымкентского гормаслихата уличили работников акимата в разбазаривании государственных средств. В частности, при замене старых труб тепломагистрали. Депутаты спросили чиновников горакимата: где сегодня те самые старые трубы тепломагистрали, которые заменили в прошлом году?! А в ответ – тишина. «Согласно закону, при списании старых труб, вы не можете отправить их в утиль, так как их можно сдать на черный металл, на переплавку! Правильно?! Вы должны сдать металл и внести сумму в городскую казну, – сказал депутат Нургазы Бухарбаев. – И это прописная истина! А то что вы делаете – это мутная вода. В бюджет никакие средства не поступали. А все ваши действия – это лишь устная гарантия. Фактически, ничего нет, одни оправдания!»

Вспомнили депутаты и о дорогостоящих комплектующих для строительства многоэтажной автопарковки. Напомню, еще в апреле 2007 года Бахыт Аширбаев, в ту пору – главный архитектор Шымкента, заявил, что в областном центре будет построено восемь многоярусных автомобильных паркингов. Он даже называл их местоположение: мегацентр «Шымкент», «Верхний» рынок, рынок на «Бозарыке», железнодорожный вокзал, перед рынком «Бекжан», «Нижний Отрар», Центральный стадион, старый город. По словам Аширбаева, первым предстояло соорудить подземный паркинг на 150 мест возле строящегося в ту пору мегацентра. Так вот, депутаты напомнили чиновникам областного центра, что запчасти для чудо-техники, якобы, в 2008 году привезли из-за границы. Однако никто современные парковки так и не увидел. На вопрос, куда «испарился» дорогостоящий проект и где сегодня народные деньги, последовал издевательский ответ. Мол, комплектующие были признаны непригодными, а потому от них пришлось избавиться. Такой ответ привел народных избранников в настоящую ярость.

«Мы вас неоднократно просили принести хотя бы фотографии, устанавливающие подлинность наличия этого строительного материала. Но вы этого так и не предоставили. Были ли вообще куплены комплектующие, или все это очередная легенда?» – возмутились народные избранники. Выяснением ответа на вопрос «где деньги?», теперь займется специальная комиссия.

… Вот все хорошо. Депутаты подняли вопросы неосвоения бюджетных средств, заинтересовались судьбой «маниловских» проектов Шымкента, старых многотонных труб… Вопрос: почему раньше молчали об этом? Ведь вы-то знали об этих нарушениях.

Информацию об этом заседании комиссии поместили на сайте нашего медиахолдинга otyrar.kz. Один из пользователей под именем «Наблюдающий» предложил депутатам обратить внимание на комплекс «Шанырак» возле центрального парка: «… аж за 67 миллионов тенге построили… Там невооруженным глазом видно, что на 1 миллион не тянет… где остальные деньги??? А взять трату денег в пустую на посадку елок в нашем климате, а трата денег на остановки для автобусов, а бордюры и тротуары по проспекту Тауке хана??? А асфальтирование улиц негодным асфальтом??? Лучше бы центральную канализацию провели по улице Орынбай Акына от Уалиханова до Торекулова».

Про бордюры от себя добавлю. Куда подевались старые, советские. Их безжалостно, с корнем, вырывали со дворов и обочин дорог. Им, сделанным из качественного бетона, насквозь армированным, сегодня нет цены. Говорят, ушлые начальники от ЖКХ и райакиматов приспособили их под фундаментные блоки своих особняков. Те, на которые их заменили, труха. Им грош цена…

Мы, избравшие депутатов – своих представителей во власти, вправе спросить их и вот о чем. Почему в последние годы они не сделали ничего для «усмирения» аппетитов монополистов – ведь тарифы на тепло, электричество, воду, газ, вывоз и утилизацию мусора, уборку дворов растут и растут каждый год. И на все у монополистов есть свои «объективные аргументы». А кто услышит аргумент народа о том, что в его карманах при таком росте цен, тарифов давно гуляет, свистит ветер. Лишь один пример – жительница дома 36 по улице Мангельдина Людмила Герасименко вынуждена совсем отказаться от якобы «централизованного тепла». Отопления в ее квартире нет уже несколько лет. Доказывать это она устала. А платить за «стабильный» холод в квартире ежемесячно по пять тысяч тенге пенсионерка-инвалид не в состоянии…

Активней, громче заявляйте о своей позиции, господа депутаты. Вы, действительно, в отличие от нас – господа. За редким исключением нынешние маслихаты – хоть городской, хоть областной – это клубы миллионеров. Не забывайте, что во власть вас выбирал все-таки народ. У вас такие огромные полномочия – контролировать исполнение местного бюджета, выбирать сенаторов, утверждать программы развития региона, заслушивать отчеты акимов…

Пока же народ замечает одно – как вместе с депутатским мандатом вы получили возможность неформального контакта с местной властью для решения своих вопросов, проблем своего бизнеса.

Не нравится слышать это? Разубедите делом в обратном.

И на прощание еще один наказ депутатам – районным и областным. Господа, вам не стыдно, что до сих пор не получили ОБЕЩАННЫЕ выплаты к 9 мая жители районов области, кроме Шымкента, Кентау, Арыси, Ордабасинского, Отырарского и Созакского районов. А остальные, что – не люди?! Пусть на СОВЕСТИ КАЖДОГО ИЗ ВАС будут не полученные тружениками тыла 11345 тенге.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА