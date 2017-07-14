В Шымкенте верующие отвоевали у торговцев святое место. Скандал разгорелся между торговцами рынка «Бекжан» и местными жителями, отстаивающими интересы кладбища и место паломничества «Сыпырган ата», расположенного за рынком.

По словам горожан и смотрителя кладбища, руководство торговых рядов для увеличения потока посетителей решило проделать новый путь к рынку через кладбище.

«Святое место загадили люди! Все здесь ходят… и стали уже вообще неприличные дела творить здесь!» — возмущаются жители окрестных домов.

Пустые бутылки из-под спиртного и напитков, кучи мусора и прогуливающиеся граждане. Так сегодня выглядит одно из древнейших мусульманских кладбищ Шымкента «Сыпырган ата». Старожилы уверяют, что все это безобразие началось после открытия дополнительного прохода на рынок «Бекжан».

Чтобы увеличить поток посетителей, торговцы сократили путь на базар, настежь распахнув ворота кладбища.

Абдирахим Юлдашев, смотритель кладбища «Сыпырган ата»: «Я на этом кладбище уже больше 20 лет работаю смотрителем. До меня на протяжении более 30 лет смотрителем был мой отец. Я впервые вижу таких людей, для которых не осталось ничего святого! Со дня открытия ворот здесь начал замечать молодых людей, которые обжимаются у берега реки в тени деревьев. Ходят прохожие. Разве так можно? Побойтесь бога!»

Об истории кладбища рассказал имам близлежащей мечети.

Камилжан Юлдашев, имам: «Раньше это были главные ворота — вход на кладбище. Отсюда заносили усопших. А сейчас что? Люди устроили проходной двор, благодаря рынку! Они открыли ворота и приварили их, чтобы никто не мог закрыть. Совсем совесть потеряли…»

По словам аксакалов, кладбище имеет 800-летнюю историю и представляет не просто духовную, но и серьезную историческую ценность. Сюда приезжали хоронить своих родных и близких еще во времена правления Амира и Тимура. Здесь же расположена усыпальница святого Сыпырган ата. Еще 10 лет назад сюда съезжались паломники со всего Казахстана. Однако, сегодня читать Коран здесь собираются только местные жители.

В надежде восстановить справедливость, местные жители обратились в районный акимат. Те, в свою очередь, не заставили горожан долго ждать с ответом. Несмотря на отсутствие официального подтверждения возраста погоста, историческую ценность чиновники решили беречь.

«Это место имеет историческую ценность, — склонны верить старожилам сотрудники акимата. — Кладбищу насчитывается более 8 веков. Однако, к нам в Абайский акимат поступают жалобы жителей микрорайона о том, чтобы мы открыли ворота для прохода. Посоветовавшись мы приняли решение отступить водоохранную зону от реки Карасу и возвести ограждение по периметру. Таким образом мы предотвратим разгуливание граждан по святой земле кладбища».

Представители Абайского акимата могут лишь подать заявку на выделение средств для возведения ограждения по периметру. А примут ли народные избранники на рассмотрение данное предложение? Покажет время. Пока сохранять историческое место жители близлежащих домов решили своими силами — ворота закрыли, а вход засыпали гравием.