В Шымкенте верующие устроили «бой с собственной тенью» за святое место

«В Шымкенте верующие отвоевали у торговцев святое место» — данная информация вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Игнорировать информацию не смогли и представители рынка, тем более, что она оказалась не совсем достоверной.

Скандал, разразившийся на днях между смотрителями кладбища и руководством рынка «Бекжан», получил иной поворот. Оказалось, что претензии верующих к торговцам оказались ни чем иным, как мифической выдумкой.

Как выяснилось, ворота кладбища со стороны рынка «Бекжан» были открыты после разрешения смотрителя. Однако, когда он осознал, что прохожие оставляют после себя мусор, то смотрителю ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи представителей СМИ.

«В прошлый раз я донес свою мысль немного не правильно. Я хотел лишь искоренить свидания, которые происходят на территории кладбища в вечернее время. Претензий к руководству рынка у меня нет. Напротив, они нам даже помогают. Вот например они установили камеру видеонаблюдения, правда, обзора до вторых ворот не хватает. а парочки зачастую устраивают свидания именно на той стороне. Вот установило бы руководство рынка нам еще одну камеру, было бы отлично. Кроме того, хотел принести извинения администрации рынка «Бекжан» за предоставленную мной неверную информацию в СМИ», — сказал Абдирахим Юлдашев, смотритель кладбища «Сыпырган ата».

«Действительно, возникло недоразумение с нашей стороны, по поводу открытия ворот. Мы просто не хотели, чтобы кладбище утонуло в мусоре. Хотели лишь навести там порядок. Претензий к администрации рынка у нас нет никаких», — говорит Камилжан Юлдашев, имам.

«Я считаю, что рынок никак не мешает кладбищу . Мне кажется, что здесь вышло недоразумение и недопонимание», — говорит Абдукахар Пайзахметов, житель Шымкента.

Скандал на прошлой неделе, разгорелся между торговцами рынка «Бекжан» и местными жителями, отстаивающими интересы кладбища и места паломничества «Сыпырган ата», расположенного за рынком. Как уверяли горожане и смотритель кладбища, руководство торговых рядов для увеличения потока посетителей решило проложить новый путь к рынку через кладбище, путем открытия ворот. Об этом инциденте руководство рынка узнало лишь из соцсетей.

«Вообще, отношения с местными жителями всегда были абсолютно ровными. Не было никаких притязаний. Наш рынок всячески помогает вот этому древнему кладбищу. В частности, мы тут осушили болото, за собственные средства. Положили ливнеотводы — лотки. Опять таки же за собственные средства. Установили камеры видеонаблюдения. Это все делается для кладбища, для того, чтобы не нарушали покой. Ну, в общем, всячески оказываем содействие по первой просьбе», — говорит Владимир Юдаков, директор ТЦ «Бекжан».

Местные жители сегодня просят проложить асфальт для пешеходов. Администрация рынка уже дало своё согласие. В знак примирения так же внесло предложение снести ворота кладбища и обнести погост трехметровым ограждением со стороны рынка, протяженностью в полкилометра. Кроме того, будет установлена калитка, закрывающаяся на замок. Её, по установленному графику, будет открывать и закрывать смотритель.