KazBuild / WorldBuild Almaty 2017: Масштабная экспозиция площадью более 10 000 квадратных метров

С 5 по 8 сентября 2017 года в выставочном комплексе «Атакент» в Алматы состоится самая крупная в Республике Казахстан международная строительная и интерьерная выставка KazBuild/WorldBuild Almaty 2017.

Более 320 производителей и поставщиков из 22 стран мира продемонстрируют широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, востребованных при строительстве, дизайне и отделке жилых и офисных помещений, а также других строительных объектах.

Более 80 новых участников представят свою продукцию на KazBuild/WorldBuild Almaty 2017 впервые. Выставка займет 4 павильона выставочного комплекса «Атакент». Национальные стенды представят: Германия, Индия, Италия, Литва, ОАЭ, Польша, Португалия, Россия и Сербия (впервые). С коллективной экспозицией выступят: Новосибирская, Омская, Курганская и Тюменская области, Чувашская Республика и Республика Татарстан. Второй год подряд целый павильон отводится для Китайских компаний.

В этом году выставка KazBuild/WorldBuild Almaty представляет не только широкий выбор продукции на стендах участников, но и представительные деловые мероприятия по важнейшим аспектам.

Проектная академия KAZGOR представит программы BIM-проектирования, которые позволяют архитекторам делать не только трехмерные проекции зданий, но и получать 3D-модель со слоями информации обо всех отдельных образующих конструкцию элементах, а также о том, как они работают вместе в общей системе.

Серия семинаров также охватит такие темы, как автоматизированные системы продаж, государственная поддержка для субъектов частного предпринимательства, особенности процесса выхода иностранной продукции на рынок Республики Казахстан и многое другое.

Для облегчения поиска необходимых партнеров организаторами выставки организованы B2B встречи, на которых представится возможность более предметно обсудить потенциальные вопросы сотрудничества с учетом необходимости и приоритетов компании, а также заключить партнерские договоры. Программа B2B встреч будет проходить под руководством консалтинговой компании Business-to-Business KZ – экспертом в подборе бизнес-партнеров, которая реализует проекты по принципу Success fee — «гонорар за успех».

Для практических специалистов организована демонстрационная площадка. Каждый день мастер-классы на Демонстрационной площадке будут посвящены определенной теме: «Планировка помещения, деление на зоны», «Отделка, подборка материалов, освещение», «Наполнение помещений и оформление интерьера», «Ландшафт, обустройство внешней территории».

Для специалистов в области дизайна будет организована «лаборатория» в которой расскажут об интерактивном создании интерьера, развитии креативного мышления и практической работе с отделочными материалами.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте

www.worldbuild-almaty.kz, указав промокод: KBW2017OTR

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