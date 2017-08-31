Назначен первый заместитель председателя ЮКОФ партии «Нұр Отан»

Приказом Первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда — Нурмахан Миятович Жолдасов назначен первым заместителем председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан».

Аким области, председатель ЮКОФ партии «Нур Отан» Жансеит Туймебаев представил членам Политического бюро нового заместителя и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Кроме того, аким области поставил ряд задач перед новым заместителем и выразил уверенность, что предыдущий опыт работы в качестве руководителя поможет ему активизировать работу партии.

Жолдасов Нурмахан Миятович родился 1 июля 1959 года в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования: педагогическое и экономическое.

Трудовую деятельность начал в 1977 году механиком Шымкентского гормолзавода. С 1981 года по 2001 годы работал учителем физической культуры в средней школе им. И.В.Мичурина №36 города Шымкент, секретарь комсомольской организации СШ. им. Орджоникидзе №36 Сайрамского района Южно-Казахстанской области, заведующим магазина «Авто ВАЗзапчасть», председателем Правления ПК «Кара Тобе» Сайрамского района. С 2001 по 2014 годы работал начальником управления индустрии, транспорта и туризма при аппарате Акима города Шымкент, заведующим финансово-хозяйственным отделом, заместителем руководителя аппарата – заведующий финансово-хозяйственным отделом аппарата Акима ЮКО, акимом Байдибекского и Сарыагашского районов, руководителем Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Южно-Казахстанской области, руководителем ТОО «Карабастау». С 2015 годя является директором ТОО «Нур-Амир Инвест».

Жолдасов Н.М. — депутат Южно-Казахстанского областного маслихата шестого созыва.