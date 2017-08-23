Собираясь грабить стариков, сержант надел военную фору

В военном суде Шымкентского гарнизона рассмотрено дело по обвинению сержанта контрактной службы Таразского гарнизона, который вместе с двумя подельниками, гражданскими лицами, совершил ограбление в особо крупном размере. Троица злоумышленников совершила нападение на пожилую супружескую пару фермеров, одиноко живущих на отдаленном фермерском хозяйстве.
Главный организатор преступления — сержант контрактной службы, отправляясь на ограбление, одел свою военную форму. Именно благодаря наличию «человека в форме» преступники смогли ночью спокойно войти в дом к фермеру — они представились полицейскими, совершающими обход.
Фермер спокойно пустил их в дом, и даже открыл свой сейф, где у него хранились все документы и деньги. После этого преступники связали мужчину и его супругу, забрали из сейфа все наличные средства (более миллиона тенге), и отправились в обратный путь.
Однако в степи их машину остановили… двое участковых полицейских, которые в 5 часов ночи совершали объезд фермерских хозяйств.
Полицейские остановили «странную» машину, проверили документы «ночных странников», и даже сфотографировали их на камеру сотового телефона, после чего отпустили. Участковые проявили элементарную бдительность.
Однако, когда на следующий день пошла ориентировка что в районе совершено ограбление фермеров, и грабителей было трое, участковые сразу прибыли на место преступления. Здесь они продемонстрировали потерпевшим фото с телефона, и те сразу узнали грабителей. После чего все трое были сразу задержаны.
Подсудимые полностью возместили весь ущерб пострадавшим, раскаялись, просили у них прощение. Старики простили молодых парней, и даже написали заявление что бы суд применил к ним наказание не связанное с лишением свободы.
Один из подельников получил 6 лет лишения свободы (суд, учтя его прежнюю судимость, признал в его действиях рецидив, в связи с чем он и получил реальный срок). В отношении двух других подельников — в том числе сержанта, суд нашел возможность применить условное наказание.
Участковые полицейские, проявившие зачетный профессионализм и бдительность, получили денежные премии и служебные поощрения.
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1 Комментарий Включено "Собираясь грабить стариков, сержант надел военную фору"
Вот сержанту надо было влепить по полной, опозорил честь мундира. у нас что получается военные преступники и им дозволено грабить прикрываясь военной формой и им за это ничего не будет???????