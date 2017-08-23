Собираясь грабить стариков, сержант надел военную фору

В военном суде Шымкентского гарнизона рассмотрено дело по обвинению сержанта контрактной службы Таразского гарнизона, который вместе с двумя подельниками, гражданскими лицами, совершил ограбление в особо крупном размере. Троица злоумышленников совершила нападение на пожилую супружескую пару фермеров, одиноко живущих на отдаленном фермерском хозяйстве.

Главный организатор преступления — сержант контрактной службы, отправляясь на ограбление, одел свою военную форму. Именно благодаря наличию «человека в форме» преступники смогли ночью спокойно войти в дом к фермеру — они представились полицейскими, совершающими обход.

Фермер спокойно пустил их в дом, и даже открыл свой сейф, где у него хранились все документы и деньги. После этого преступники связали мужчину и его супругу, забрали из сейфа все наличные средства (более миллиона тенге), и отправились в обратный путь.

Однако в степи их машину остановили… двое участковых полицейских, которые в 5 часов ночи совершали объезд фермерских хозяйств.

Полицейские остановили «странную» машину, проверили документы «ночных странников», и даже сфотографировали их на камеру сотового телефона, после чего отпустили. Участковые проявили элементарную бдительность.

Однако, когда на следующий день пошла ориентировка что в районе совершено ограбление фермеров, и грабителей было трое, участковые сразу прибыли на место преступления. Здесь они продемонстрировали потерпевшим фото с телефона, и те сразу узнали грабителей. После чего все трое были сразу задержаны.

Подсудимые полностью возместили весь ущерб пострадавшим, раскаялись, просили у них прощение. Старики простили молодых парней, и даже написали заявление что бы суд применил к ним наказание не связанное с лишением свободы.

Один из подельников получил 6 лет лишения свободы (суд, учтя его прежнюю судимость, признал в его действиях рецидив, в связи с чем он и получил реальный срок). В отношении двух других подельников — в том числе сержанта, суд нашел возможность применить условное наказание.

Участковые полицейские, проявившие зачетный профессионализм и бдительность, получили денежные премии и служебные поощрения.