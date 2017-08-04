Сосудистый хирург из Латвии принимает пациентов в клинике флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша в Шымкенте

Сосудистый хирург из Латвии Юрис Ритс провел в Шымкенте мастер-класс для местных специалистов. Обучение и семинар для врачей проходят на базе клиники флебологии и лазерной медицины доктора Мауриньша. Там же доктор Ритс принимает шымкентских пациентов.

Врачи Шымкента собрались на семинар, который проводит латвийский доктор-флеболог Юрис Ритс. На повестке дня новые подходы к лазерному лечению заболеваний вен. Сосудистый хирург приехал к нам в город впервые, и уже успел оценить новейшую аппаратуру и профессионализм врачей Шымкента.

Юрис Ритс: «Такая же клиника находится в Риге. Мы хотели увидеть, как вы здесь работаете. Видно, что врачи опытные, и здесь есть большой потенциал. Главное, есть необходимость в их работе — на улицах Шымкента мы увидели множество людей — потенциальных клиентов. Очень много людей страдает заболеваниями вен. И я думаю, что клиника такого уровня очень поможет этим людям…»

Врачи-флебологи уверены, заболевания вен — это бич современного общества. В Казахстане приблизительно 30% населения выставляется диагноз «варикозное расширение вен». И обычный тромб в сосуде может привести к необратимым последствиям.

Амангали Омаров, сосудистый хирург: «Активность людей порождает больше нагрузки на нижние конечности. Заболевания вен дают осложнения на легочную систему, на тазовую, на сердце. Поэтому заболевания вен, можно сказать, сейчас на первом месте».

Оценить работу хирургов клиники уже смогли шымкентские пациенты. Точная диагностика и лечение на современном оборудовании гарантируют отличный результат — у клиники Мауриньша большое будущее.

Гаухар Укбаева, главный врач детской больницы: «Сейчас у многих людей появится страховка, и на рынке останутся только самые лучшие клиники, у которых есть хороший менеджмент и хорошие внешние коммуникации. И вот эта клиника ярко это демонстрирует».

Сосудистые хирурги, освоив современные технологии, виртуозно проводят лазерные операции. Специалисты используют новейшее оборудование — лазер «Leonardo Dual”, что позволяет пациенту уже через 30 минут вернуться к привычному ритму жизни и навсегда забыть о своей болезни.

Консультировать пациентов в Шымкенте латвийский врач будет до 7 августа включительно. Обращаться можно по адресу: Шымкент, улица Уалиханова, 200\12.

(лиц.№0110793 ДХ выд. 21.12.16г. Управлением здравоохранения ЮКО)