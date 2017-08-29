В Астане проходит выставка южноказахстанских товаропроизводителей

В Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области стартовала выставка южноказахстанских товаропроизводителей «Оңтүстік өнімдері».

В мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который отметил, что у посетителей выставки есть уникальная возможность ознакомиться с инвестиционным и туристическим потенциалом региона.

«В этом году в нашей стране проходит поистине удивительное событие – «Астана ЭКСПО-2017», международная выставка, которая является символом индустриализации, демонстрации технических и технологических достижений, новых идей и интересных проектов. На выставке, представлена продукция предприятий пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительной индустрии. Проведение сегодняшнего мероприятия для нас очень важное событие. Мы имеем возможность представить наши достижения и установить тесные связи между потребителями и производителями», — сказал аким ЮКО.

Отметим, что в выставке принимают участие более 60 предприятий отраслей пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительной индустрии региона.

Кроме того, свои павильоны представили АО «НК социально-предпринимательская корпорация «Шымкент», ТОО «Управляющая компания индустриальными зонами «Оңтүстік», АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Оңтүстік», ТОО «Транспортно-логистические зоны», ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «Оңтүстік», ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік», микрофинансовая организация «Ырыс» и КГУ «Туристический информационный центр».

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Во Дворце «Мира и согласия» жители и гости столицы ознакомятся с продукцией, выпускаемой в области. В частности, ковровые изделия, чулочно-носочные изделия, текстильные изделия для дома, одежда и школьная форма, комплекты для новорожденных, мужские костюмы.

Кроме того, вниманию общественности предложена следующая продукция: трансформаторы, лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, медицинское оборудование, строительные товары и продовольственная продукция.

Стоит особо отметить, что посетителей выставки имеют возможность приобрести продукцию на 15-20% ниже рыночной цены.

В рамках данного мероприятия на большом экране будет демонстрироваться видеоролик об инвестиционной привлекательности ЮКО и фильм о промышленных предприятиях области, сообщает пресс-служба акима ЮКО.