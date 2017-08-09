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09 августа 2017
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В Шымкенте полным ходом идут съемки 3 сезона сериала «Үлкен үй»

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В Шымкенте идут съемки сериала

1 августа в Шымкенте стартовали съемки 3 сезона популярного сериала «Үлкен үй», пишет brod.kz. Многосерийный фильм продолжит следовать своей концепции, и в новом сезоне зрителю предстоит увидеть 10 серий о похождениях таксиста Мырзахана.

Как и в прошлых сезонах в проекте будут затронуты обычные житейские ситуации вместе с острыми социальными проблемами.

«Изначально сериал планировался как ситком, состоящий из одного сезона. Однако проект получил огромную популярность, и творческой командой было принято решение продлить сериал на второй, а потом уже на третий сезоны», — поделился Кадыржан Кулманов ,исполнительный продюсер сериала.

Актерский состав сериала остался прежним. К старым ролям вернутся Даурен Жумадилов, Жусип Акшора, Майра Макулбекова, Абай Аязбаев, Нуржан Толендиев и Нартай Сулейменов.

Сценаристом третьего сезона стал Мурат Есжан, режиссер-постановщик — Максат Оспанов, оператор-постановщик -Еркин Сатенов, второй режиссер — Санат Омархан.

Сериал выйдет в эфир в октябре этого года.

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