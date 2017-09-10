10-летнюю девочку, пропавшую в Шымкенте, житель города узнал по фотографии на сайте

Поздним вечером 20 сентября житель Шымкента обнаружил девочку, по описанию похожую на пропавшую утром Жанель Маратову. Он отвел девочку в ближайший полицейский пункт.

Жанель нашлась после того, как ее мама обратилась к журналистам и передала фотографии ребенка. Просьбы о помощи разлетелись по интернет-изданиям и социальным сетям.

Напомним, 10-летняя девочка пропала в Шымкенте 20 сентября. Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел.

«20 сентября 2017 года в 15.00 ч. в Абайский ОП УВД г. Шымкент обратилась местная жительница, 1982 года рождения с заявлением о том, что ее дочь Маратова Жанель Маратовна, 21. 03. 2007 года рождения в 11:00 ушла из дома и не вернулась. Со слов матери, накануне она отругала дочь за плохую оценку», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Приметы девочки: рост 145-150 см, худощавого телосложения, волосы длинные черные, глаза и брови черные. Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки. Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в Абайский ОП УВД г. Шымкент по телефону: 8-(7252)-56-02-62, 8-775-314-51-15 и маме 8-778-777-20-52 (Зауре).

Жанеля никогда не уходила из дома. Зауре не находит себе места — ребенок очень плохо знает город. Сейчас на поиски девочки ориентирован весь личный состав городской полиции.