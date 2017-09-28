Аким ЮКО встретился с руководителями компаний индустриальных зон «Оңтүстік», «Тассай», «Бадам»

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с бизнесменами региона.

В совещании, организованном с целью развития малого и среднего бизнеса приняли участие руководители более 60 малых и средних предприятий, расположенных в индустриальных зонах «Оңтүстік», «Тассай», «Бадам», а также заместитель акима области Бауыржан Жамалов, руководители соответствующих отраслевых ведомств и представители дирекции индустриальной зоны «Оңтүстік».

На встрече глава региона отметил, что в настоящее время в области ведется работа по устранению бюрократических барьеров для развития предпринимательской деятельности.

«Малый и средний бизнес вносит огромный вклад в развитие экономики области и производства региона. Сегодня государство делает все для каждого бизнесмена, который развивает свой бизнес. Ваши предприятия, которые функционируют в индустриальной зоне, созданы в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития, инициированной Главой государства», — отметил Ж.Туймебаев.

Отметим, что на встрече с представителями бизнеса были обсуждены вопросы сокращения иностранных товаров, роста экспорта и развития отечественного производства. Кроме того, были рассмотрены вопросы озеленения территорий предприятий, расположенных в индустриальных зоне и освоения свободных земель.

В ходе встречи заместитель акима области отметил, что ТОО «Asia Trafo», занимающееся выпуском трансформаторов, за счет собственных средств посадило на территории индустриальной зоны «Тассай» малый сад.

Наряду с этим, директор ТОО «Амир-А» Айман Амирбекова сообщила, что в индустриальной зоне «Оңтүстік» ведется строительство металлургического завода стоимостью 7 млрд. 11 млн. тенге. После запуска на производственном предприятии, которое будет способно выпускать в год порядка 500 тысяч тонн металлопродукции, работой обеспечат 260 человек.

Стоит отметить, что в индустриальной зоне «Оңтүстік» в настоящее время реализуются 85 проектов на общую сумму 55,8 млрд. тенге, с созданием 5 тысяч рабочих мест. На сегодня запущено 46 проектов стоимостью 21,4 млрд. тенге, с охватом три тыс. человек.

Помимо этого, в индустриальной зоне «Бадам» реализуется 14 проектов, из которых 3 уже действуют. Вместе с тем, в индустриальной зоне «Тассай» запланировано реализовать 27 проектов, из них 4 уже введены в эксплуатацию.

Пресс-служба акима ЮКО