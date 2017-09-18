Что делать, если отказали в прикреплении?

Если вам отказывают в прикреплении, поликлиника должна предоставить мотивированный отказ.

Отказ направляется в двух случаях:

1. Если вы проживаете на территории охвата этой поликлиники, и других организаций ПСМП, включенных в базу данных, в вашем районе нет, поликлиника не имеет права вам отказать, даже если количество прикрепленных превысило норму.

2. Если вы прикрепляетесь к поликлинике без учета территориальной доступности, нужно заранее (при подаче заявления) обсудить возможность