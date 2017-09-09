Дома под снос в центре Шымкента оценивают по стоимости комнаты в общаге на окраине города. Жители Старого города в шоке от мизерной оценки своих домов. Согласившись с оценщиками, горожане рискуют остаться без крыши над головой.

Владельцы жилья под снос уверены, ни о какой независимой оценке не может быть и речи — городскому руководству необходима земля под застройку. А что будет с ними, никого не интересует, уверены домовладельцы. Хотя по всем моральным человеческим законам именно мнение жителей должно быть в приоритете.

Всего в Старом городе запланировано снести 73 объекта недвижимости. Район старый, но школа, магазины и работа большинства жителей района расположены в шаговой доступности.

Домик Рахимы Гияевой построен 60 лет назад. Вместе с пенсионеркой здесь живет ее семья — всего 12 человек. Компенсация, предложенная женщине за дом с участком — 5 миллионов тенге. Рахима-апай сначала растеряно молчит, а после, собравшись с духом, обращается к ответственным лицам с вопросом: «Что можно купить в Шымкенте за 5 миллионов?!!»

Далеко ходить не надо. Главный по торговле недвижимостью сайт страны Крыша.kz предлагает за эти деньги однокомнатные квартиры в древних домах на окраинах Шымкента. Это Турланская экспедиция, район Птицефабрики, Гидролизный. В принципе, за 5 млн можно найти и двушку, правда, это, однозначно, общежитие. Выбор не большой — сайт предлагает всего 22 объявления, ограниченные такой суммой.

«У нас в доме проживает 12 человек, рассказывает Рахима Гияева, — И что я буду делать с пятью миллионами? Куда жить пойду? На улицу? Да, у меня старый дом, но он добротный, в нем пять (!!!) комнат. Я сама уже давно на инвалидности, у детей нет возможности купить себе жилье. Да я и не в обиде на них — большой семьей всегда экономнее жить, тем более, что не в тесноте. Ни за что не соглашусь!»

Дом соседей Рахимы выстроен недавно. Но и у них предложенная компенсация, мягко говоря, удивляет — 8 700 000 тенге.

«Что на эти деньги купить можно? Этих денег хватит лишь на покупку земельного участка в пригороде. Я сказала, что разрушу дом и заберу строительные материалы. Но, ответственные лица говорят, что не положено. И что мне делать? Пусть тогда купят мне равноценный дом в другой части города!», — говорит хозяйка дома Дарига Дулатова.

Снести или не снести Старый город. Больной для жителей вопрос поднимается уже много лет. В 2006 году даже была развернута целая кампания по скупке домов. Тогда инициаторы реконструкции Старого города говорили, что к 2009 году на его территории будут стоять четыре девятиэтажных дома.

Одна старогородская семья образцово-показательно переехала — акимат купил им квартиру в районе пересечения проспектов Республики-Момышулы. Квартира была куплена за 10 тысяч долларов, причем взамен однокомнатной глинобитной мазанки без туалета, канализации и газа, спрятанной в глубине тупика в самом сердце Старого города.

На этом массовое переселение закончилось. А журналисты, благодаря которым это мероприятие осталось в истории, еще долго пожимали плечами: «Зачем?» А потом история выкупа халупы просто забыли.

Сегодня сотня семей, чьи дома опять запланированы под снос, требуют независимой оценки и определения цены земли и жилья по рыночной стоимости. «Снос придется отложить, — считают домовладельцы, — о выкупе будем договариваться только тогда, когда цена за наше жилье будет адекватной!»

Заместитель начальника городского отдела земельных отношений не против такого поворота событий. И даже согласен, все должно быть по закону.

«Мы со своей стороны готовы оплатить стоимость участка по кадастру. Если у вас с документами все в порядке, значит, оплата будет по рыночной цене. Мы не можем действовать противозаконно», — ответил жителя Старого города Нариман Касымбеков.

«Предложения» жителей Старого города чиновник обещал донести до городского акима. «Какое он примет решение, я прогнозировать не могу…» — признался Касымбеков.

Если горожане и городские власти сумеют договориться, то часть Старого города снесут за два года. Но, например, в апреле 2014-го они не договорились. Правда, речь о строительстве этажных домов не шла, всего три года назад в планы Шымкента входило построить здесь зону отдыха.

158 домов будут снесены в течение полугода, утверждали тогда в акимате. Но из 158 владельцев домов, попавших под снос, с суммой компенсации сразу согласились только 42 семьи. Остальных в ближайшее время могут выселить принудительно. Но жители сдаваться не собираются и готовы отстаивать свои трущобы в суде.

Не пришлось…

В этом году акимат Шымкента уверяет, решение окончательное. До конца 2017 года в выражении «снести нельзя оставить» будет поставлена окончательная запятая. Чиновники кивают на распоряжение акима Габидуллы Абдрахимова.

Но и отдельные заявления этого года уже просрочены. Так, 3 марта 2017 года другой стороне Старого города — строительному району — было велено готовится к переезду.

«Готовьтесь к переезду! Это историческое место, предоставляющее ценность для государства. Мы не позволим оставить торговлю в «Старом городе» в таком виде. Я понимаю, что для вас это кризисный момент, но когда-то это надо сделать. Работы по очистке территории будут вестись весной и летом. Пришло время решительных действий!», — заявил Габидулла Абдрахимов.