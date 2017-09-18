Как прикрепиться к поликлинике?

Прикрепиться к поликлинике можно двумя способами.

Выбрать поликлинику из списка поставщиков ФСМС на сайте…

1. Пойти с удостоверением личности в выбранную поликлинику

2.Написать заявление о прикреплении в свободной форме в регистратуре на имя главного врача.

3. Получить талон прикрепления.

Через www.egov.kz

1. авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

2. Заполнить и отправить заявку (ЭЦП не требуется).

3. В личном кабинете (раздел «История получения услуг») ознакомиться с обработанной справкой о прикреплении.

Важно: Если вы прикрепляетесь к поликлинике без учета территориальной доступности, нужно заранее (при подаче заявления) обсудить возможность вызова врача на дом.

Выбирая поликлинику, обратите внимание на несколько вещей!

Принцип шаговой доступности. Желательно, чтобы выбранная вами поликлиника находилась в 15-20 минутах ходьбы от дома, работы и т.д. Это позволит врачам оперативно оказать вам помощь на дому в случае ухудшения самочувствия.

Принцип семейственности. Семейный врач, зная историю болезней всех членов семьи и предрасположенность к различным заболеваниям, сможет назначить наиболее эффективное лечение.