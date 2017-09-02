Клоуны, акробаты и дрессированные звери шымкентского «Оңтүстік-Цирка» впервые в истории казахстанского цирка показали «Томирис»

В Астане шымкентский «Оңтүстік-Цирк» представил столичным зрителям «Томирис». Это первое историко-театрализованное цирковое представление в истории отечественного цирка.

Главный режиссер представления – Данияр Серикбаев. В постановке изображена мирная жизнь свободолюбивого, вольного, храброго народа, проживавшего в казахской степи во времена саков, а также все величие Великой степи. Широко раскрывается решительность, благородство и мудрость казахской девушки, взаимоотношения и битва между принцессой Тумар (Томирис) и царем Киром.

Исторические образы, охваченные цирковыми жанрами, играют артисты «Онтүстик-Цирка». Представление длится 95 минут. В ходе представления клоуны, акробаты, воздушные гимнасты показали сложнейшие трюки, в интересных цирковых номерах постановки задействованы и хищные звери.

Учреждение Онтүстик-Цирк, торжественное открытие которого состоялось 17 декабря 2011 года к 20-летию Независимости, до настоящего времени предложило несколько индивидуальных, тематических постановок для зрителей южного региона. Среди них «Алақай, Балақай-1,2» и театрализованная постановка «Джунгли», впервые предложенная на обозрение зрителей.

Пресс-служба акима ЮКО