Лучшей пограничной поисковой группой признана команда «Оңтүстік»

В Алматинской области на базе Кинологического центра Пограничной службы КНБ РК завершились пятидневные соревнования на лучшую поисковую группу пограничного ведомства.

В состязаниях приняли участие 6 команд: представители региональных управлений «Солтүстік», «Оңтүстік», «Шығыс», «Батыс», Береговой охраны и Академии Пограничной службы КНБ РК.

«Соревнование проводилось в целях определения лучшей поисковой группы Пограничной службы, пропаганды многоборья по служебному собаководству, распространению передового опыта в подготовке инструкторов и вожатых служебных собак», – отметил главный судья соревнований старший консультант управления организации охраны Государственной границы Главного штаба Пограничной службы подполковник Ю. Богатырев.

Поисковые группы применяются в пограничной службе с целью поиска, преследования и задержания нарушителей границы. Военнослужащие должны обладать хорошей физической подготовкой, уметь метко стрелять, читать следы, а самое важное в группе – инструктор с хорошо подготовленной розыскной собакой. Как правило, в состав поисковой группы входят: старший поисковой группы, инструктор со служебной собакой и три стрелка.

Соревнования проводились в обстановке приближенной к реальным условиям несения службы на госгранице. Несколько дней стражи границы состязались в преодолении элементов полосы препятствий, следопытстве, стрельбе из автомата Калашникова, знании топографии, физической подготовке. В том числе одним из элементов был бег в составе поисковой группы на 3000 м по пересеченной местности с оружием.

Также кинологи демонстрировали навыки своих питомцев при отражении лобовой атаки, защите кинолога, задержании нарушителя, его окарауливание, конвоирование и отношение к выстрелам.

В первые дни борьбы уверенное лидерство держали представители региональных управлений «Солтүстік» и «Шығыс». Но в крайний день соревнований во время основного упражнения соревнований – поиска учебного нарушителя госграницы, лучший результат показали военнослужащие региональных управлений «Оңтүстік» и Береговой охраны, что позволило им выйти на первые позиции.

В итоге соревнования определили лучших. I место заняла поисковая группа РУ «Оңтүстік», II – военнослужащие Береговой охраны и III место досталось поисковикам РУ «Шыгыс».

В номинации лучший инструктор служебной собаки: I место занял ефрейтор М. Иманжанов в тандеме со служебной собакой по кличке Линда (в/ч 2021), II место – сержант В. Белоусов с овчаркой Карат (в/ч 2033) и III место – ефрейтор К. Карбозов со служебной собакой Енисей (в/ч 2035).

На их счету немало задержаний нарушителей границы. Ефрейтор Карбозов с Енисеем участвовали в поиске военнослужащих, оставшихся под лавиной. Его собака отыскала 7 человек. А ефрейтор Иманжанов с Линдой помогли найти заблудившихся детей.

В октябре текущего года на базе Сарыагашского пограничного отряда планируется проведение соревнований среди инструкторов специальных собак по поиску наркотиков и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.