Министр обороны РК прислал благодарственное письмо директору ТК «Отырар»

Коллективу телеканала «Отырар» вручили благодарственное письмо от имени министра обороны Республики Казахстан. В письме сказано: «От лица Министерства обороны РК выражаю вам благодарность за сотрудничество и профессиональное освещение жизнедеятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ваш коллектив вносит большой вклад в воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к Отечеству посредством освещения событий, происходящих в Вооруженных Силах РК и простых военнослужащих — героев нашего времени». И далее подпись — с уважением, генерал-полковник, министр обороны РК Сакен Жасузаков.

Неожиданная и в то же время приятная оценка нашего скромного труда. К слову, ТК «Отырар» по сложившейся традиции продолжил освещение призывной кампании в начавшийся осенний призыв. Получается, Отырар и армия — едины! Подробности на нашем сайте otyrar.kz