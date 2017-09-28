На избитую полицейским девушку завели дело по двум статьям

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На избитую полицейским девушку завели дело по двум статьям

По словам начальника местной полицейской службы Шымкента Данияра Меирхана, сотрудник полиции не пинал девушку, сообщает сайт 365info.

Более того, девушка сама напала на офицеров полиции и сорвала с них погоны. По данному инциденту задержаны парень и его девушка. У другой девушки сломан нос.

Как стало известно, 27 сентября на пульт «102» в 7:00 поступил вызов о драке в кафе «Камшат» по проспекту Тауке хана. Две девушки сообщили о том, что их избили. Одну из них подозреваемый мужчина бил по лицу. Выяснилось, что в круглосуточном кафе подрались четверо девушек. За одну из них — свою возлюбленную — заступился молодой мужчина. По этому факту полицейские начали досудебное расследование по статье «хулиганство», сообщает начальник МПС города Шымкент.

26-летнего подозреваемого и других участников драки сотрудники дорожно-патрульной полиции попытались доставить в отдел полиции, однако задержанный оказал сопротивление и применил физическую силу в отношении сотрудников. За мужчину пыталась вступиться девушка. Молодые люди были нетрезвыми.

На видео очевидцев попал момент, на котором сотрудник полиции наносит девушке удар в живот. В настоящее время изымается видео инцидента у всех участников конфликта и очевидцев. Кроме того, будут тщательно изучены видео с жетонов и камер наблюдения, установленные около кафе.

В полиции подчеркивают, что не оправдывают действия своих подчиненных. В отношении сотрудников проводится служебная проверка на правомерность их действий, касающихся удара в живот.

Между тем, очевидцы предоставили еще одно видео. На нем видно, как девушка нецензурно выражается в адрес полицейских. Более того, она нападает на сотрудников, срывает с них погоны и выбрасывает на дорогу.

Пока же по факту проводится досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса — «хулиганство» и «применение насилия в отношении представителя власти». 26-летний мужчина, который нанес в кафе девушкам удары и оказал сопротивление полицейским, а также его девушка задержаны и находятся в ИВС.

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