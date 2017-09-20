Нужна помощь! 10-летняя девочка пропала в Шымкенте

Нужна помощь всех неравнодушных горожан! 10-летняя девочка пропала в Шымкенте. Жанель Маратова ушла из дома около 11 часов утра и больше ее никто не видел.

Жанеля была в розовой футболке и желтых лосинах. На ногах у девочки летние шлепки. Просьба о всем, кто видел эту девочку, сообщить о ее местонахождении в полицию по номеру 102 и маме 8-778-777-20-52 (Зауре).

По словам мамы, они с дочкой немного поссорились утром из-за уроков. Но Жанеля никогда не уходила из дома. Зауре не находит себе места — ребенок очень плохо знает город.

Родители подали заявление в полицию Шымкента, сейчас на поиски девочки ориентирован весь личный состав.