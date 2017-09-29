В горах Толебийского района прошел первый областной фестиваль «Мы туристская семья»

Под открытым небом, в горах Толебийского района прошел первый областной туристский фестиваль «Мы туристская семья».

Событие приурочено ко Дню Семьи, который в Казахстане традиционно отмечается во второе воскресенье сентября.

Правильно собрать и разобрать палатку, пройти полосу препятствий, а еще и вовремя успеть вернуться к финишу — задача сложная. 10 семей-участников фестиваля из разных районов области борются за звание самой туристской семьи. Многодетная семья Ивановых вполне может рассчитывать на успех.

Иванова Ирина, участница фестиваля: «Спорт помогает не только человеку, но и в семье. Мы, к примеру, с самом детства прививаем нашим детям любовь к спорту. И цель у нас на самом деле не победа, главное — участие».

Организаторы попытались как можно больше усложнить задания. Соревнования разделили на несколько туров — придется показать знания истории и традиций казахского народа и страны в целом, продемонстрировать физическую подготовку и способность выживать в сложных горных условиях.

«Семья — это когда один за всех и все за одного». Спорт и активный отдых укрепляют любую семью. Вовремя протянуть друг другу руку помощи и вместе прийти к финишу смогут сильнейшие.

Сауле Омирбаева, Директор Областной станции юного туриста ЮКО: «У нас цель одна, чтобы молодые семьи знали условия нахождения в горной местности и не только. Мы должны популяризовать этот вид, мы должны развивать туризм среди молодых».

По итогам соревнований лучшие результаты показали несколько команд, гран при взяла молодая семья Жанербековых из Арыси, которая с успехом справилась со всеми заданиями.

Никого из участников без внимания не оставили, каждой семье подарили памятные подарки. По словам организаторов, такие мероприятия они собираются проводить регулярно, уже с участием семей из разных регионов нашей страны.

Алия Расымбетова