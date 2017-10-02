Каждый житель Шымкента может выбрать поликлинику. Карта

Сайт Otyrar.kz начинает специальный проект с Фондом социального медицинского страхования «Медицина для всех».

Главная задача Фонда обязательного медицинского страхования — обеспечение равного доступа населения к медицинской помощи.

С 15 сентября Фонд начал приписную кампанию к поликлиникам. Это значит, что каждый из нас может выбрать поликлинику, в которой ему будут оказывать первую медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в пакете медицинского страхования. Прикрепиться к поликлинике можно до 15 ноября.

Телеканал «Отырар» подготовил карту поликлиник, к которым можно прикрепиться. Обратите внимание, что на карте обозначены как государственные поликлиники, так и частные. Нажмите на значок на карте, чтобы узнать больше о поликлинике.

На странице нашего спецпроекта «Медицина для всех», вы также найдете ответы на вопросы по поводу прикрепления к поликлиникам.