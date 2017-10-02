Каждый житель Шымкента может выбрать поликлинику. Карта

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поликлиники Шымкента

Сайт Otyrar.kz начинает специальный проект с Фондом социального медицинского страхования «Медицина для всех».

Главная задача Фонда обязательного медицинского страхования — обеспечение равного доступа населения к медицинской помощи.

С 15 сентября Фонд начал приписную кампанию к поликлиникам. Это значит, что каждый из нас может выбрать поликлинику, в которой ему будут оказывать первую медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в пакете медицинского страхования. Прикрепиться к поликлинике можно до 15 ноября.

Телеканал «Отырар» подготовил карту поликлиник, к которым можно прикрепиться. Обратите внимание, что на карте обозначены как государственные поликлиники, так и частные. Нажмите на значок на карте, чтобы узнать больше о поликлинике.

На странице нашего спецпроекта «Медицина для всех», вы также найдете ответы на вопросы по поводу прикрепления к поликлиникам.

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2 Комментариев Включено "Каждый житель Шымкента может выбрать поликлинику. Карта"

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2000
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Сергей w

Поликлиника № 5 на карте обозначена не правильно.
Координаты на карте 42.326085, 69.648299

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1 час 41 минут назад
Саида Турсуметова

А у нас новый проект «Медицина для всех»)) https://t.co/jRkFOGnTOJ

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 31 минут назад
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