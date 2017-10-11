Несколько двухэтажек Шымкента коммунальщики вынуждают подключиться к канализации кустарным способом. Как жители многоквартирных домов это сделают, коммунальные службы города не волнует, несмотря на то, что канализационная система была проведена за счет бюджета.

Сами жильцы считают, что это по меньшей мере глупо: доверить неизвестным частным мастерам врезаться в централизованную систему. Горожане уверены, о подключении домов просто забыли, а сегодня пытаются переложить свое упущение с больной головы на здоровую.

Центральная канализационная система, проходящая по проезду Дамбовый неподалеку от реки Бадам, сдана в эксплуатацию еще в сентябре 2016 года. Но жильцы домов, во благо которых акиматом Шымкента был реализован многомиллионный проект, продолжают пользоваться аварийными стоками.

… Трехметровый камыш и канализационная жижа — ужасающее болото — отличительная черта проезда Дамбовый уже лет 20. Ручьи зловонной заразы просачиваются из старой линии прямиком на улицу. И частые обращения к врачам жители Дамбового связывают только со своей экологической катастрофой.

К зловонию ежегодно добавляются полчища комаров, которые выводятся здесь же — на болоте. Жители говорят, что скрыться от них невозможно и панически боятся наступления тепла. Рассказывают, что несколько лет назад кусок обочины закатали в асфальт и установили мусорные контейнеры. Но через некоторое время асфальтированная площадка тоже заплыла глиной и асфальт исчез в недрах вонючего болота.

Конкурс на строительство новой канализационной линии с подключением к центральному канализационному коллектору был проведен в 2016 году. Тогда же линию и построили. «Уже год прошел, но нас так и не подключили. И все остается на том же уровне…» — рассказывают жители многоэтажек.

А в отделе ЖКХ Шымкента уверяют, вины заказчиков и строителей нет. Жители многоэтажек №№53, 55 и 57 по проезду Дамбовый должны подключиться к новой канализационной системе самостоятельно.

«Согласно ПСД на новой канализационной линии установили насос и подключили линию в 500 метров к центральному канализационному коллектору. Работы все завершены своевременно. Жителям остается лишь подключиться к линии самостоятельно, так как в проекте не было предусмотрено подключение. Мы уже дважды проводили разъяснительные работы с жильцами домов и объясняли, что колодец для подключения расположен рядом со старым колодцем…» — говорит Игилик Тургынбеков, заведующий сектором энергетики отдела ЖКХ Шымкента.

Строительство канализации, которой не пользуются жители многоэтажек, обошлось Шымкенту в 12 миллионов тенге. Прошел год…