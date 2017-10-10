Шымкентская молодежь призвала поднять стоимость за вечерний проезд

За акцию взялись волонтеры молодежной информационной службы Казахстана — они создали петицию и собрали подписи горожан — большая часть которых поддержала идею молодых активистов.

Рабочий день рядового шымкентца зачастую заканчивается после 8 вечера. Таких горожан, по результатам социального проса, около 65 процентов.

Шымкентцам, у которых нет личного транспорта, приходится возвращаться домой на автобусах и маршрутках.

Увы… после 20:00 добраться домой на автобусе довольно проблематично. А к 9 вечера почти невозможно — автобусы просто не останавливаются на остановках или ходят с огромным интервалом.

Ближе к 9 вечера общественного транспорта на улицах Шымкента становится все меньше, некоторые городские маршруты и вовсе перестают ходить, хотя люди на остановках все еще продолжают ждать своего автобуса.

Тревогу забили волонтеры Молодежной информационной службы Казахстана — молодые люди создали петицию и за короткий промежуток времени собрали больше 150-ти подписей. Активисты надеются, что, возможно, после этого в позднее время в Шымкенте запустят хотя бы самые популярные маршрутные автобусы.

Александра Ким, волонтер Молодежной информационной службы Казахстана: «Надеемся, что запустят поздний общественный транспорт. Опросили двести человек — 71 процент ездят на автобусе, 65 процентов возвращаются после 8 вечера и 90 процентов не могут поехать домой после 8 вечера на общественном транспорте».

И не удивительно, ведь большинство автобусов проезжают мимо остановок и даже не притормаживают при виде людей. А между тем, горожанам приходится добираться домой на дорогом такси или даже пешком.

«Бывали случаи, приходилось идти пешком или на такси, а бывало, что мы садились на автобус и он доходил до одной остановки и говорил, что не едет дальше, и тебе приходится пересаживаться на другой автобус и ехать дальше», — говорят жители города.

Большой процент опрошенных горожан, из тех, кто добирается домой на общественном транспорте, согласились бы и на более высокую цену проезда. Волонтеры предложили акимату идею — сделать проезд в городских автобусах после 21:00 по 150 тенге. Выгодно в этом случае будет как пассажироперевозчикам, так и горожанам. В отделе пассажирского транспорта такая идея пришлась по душе, но, чтобы её узаконить, необходимо поднять этот вопрос на очередной сессии городского маслихата.

Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Работа у всех заканчивается в 7 часов вечера плюс, мы посчитали, чтобы люди успевали добраться домой до 21:00, но все зависит от пассажиропотока. Поэтому если людей нет, то, естественно, автобусы не будут ездить. Идея, конечно, хорошая, но есть у нас закон и есть единый тариф — 70 тенге на сегодняшний день, и мы, согласно закону, не можем повышать стоимость проезда. Если внесут изменения в закон — тогда пожалуйста».

Ну, а пока горожанам придется учиться ходить пешком на дальние расстояния, пересаживаться на велобайки, либо каждый вечер тратиться на такси.

Анастасия Новикова