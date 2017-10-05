В областном суде началось рассмотрение апелляций по делу об убийству возле ночного клуба «Пандора».

И представители потерпевших, и сторона осужденных, заявили несогласие с приговором суда первой инстанции. Однако если защита осужденных ратуют за смягчение приговора, то родственники потерпевших наоборот — настаивают на более суровом вердикте.

Адвокаты и родственники Бекжана Егембердиева, застреленного в октябре прошлого года у клуба «Пандора», подали ходатайство в коллегию областного суда, в котором сообщили о нарушениях, допущенных в протоколах суда первой инстанции.

Сабит Егембердиев, дядя погибшего: «Сейчас в суде протокол заседаний ведется с помощью видеозаписи и на бумажных носителях. И вот мы, сравнивая электронный и печатный протоколы, составленные в суде, выявили грубые расхождения. Так, на суд для дачи показаний был вызван арендатор клуба «Пандора». Однако в бумажном протоколе он указан как «переводчик». Еще в одном заседании, где проходил очень важный допрос свидетеля защиты, который якобы рассказал «как все происходило», нас, представителей потерпевшего, просто не было. На видео протоколе это ясно видно. Но в бумажном протоколе сказано, что мы присутствовали. Мы считаем, что этот свидетель дал неверные показания».

Областная коллегия, рассмотрев ходатайство потерпевших, направило материалы в специализированный уголовный суд для разбирательства.

Ольга Лаврентьева, адвокат пострадавших: «Коллегией областного суда наше ходатайство удовлетворено. Сейчас дело будет направлено обратно в спецсуд, где будут рассмотрены наши замечания на протокол судебного заседания. После чего дело вернется в областной суд и будет уже рассматриваться по апелляционным жалобам».

Напомним, в ночь на 17 октября прошлого года у клуба «Пандора», две компании посетителей поссорились между собой. В результате выстрелом из пистолета был убит 23-летний Бекжан Егембердиев.

Виновным в убийстве признан Асыл Нурдилдаев, в июле этого года осужденный уголовным спецсудом к 17 годам лишения свободы. Еще трое его приятелей признаны соучастниками, и получили по 6 лет колонии. Обе стороны заявили апелляционные протесты.

Данил Шемратов