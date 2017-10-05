Вспышка осени. Что предлагает осенний сезон в Шымкенте женщинам с грудью и попой, а если быть более точными, то женщинам с размерами плюс сайз. Наш информационный портал Otyrar.KZ встретился с Ларисой Кандауровой, хозяйкой магазина «Вспышка», известной своей любовью разрушать стереотипы.

Благодаря Ларисе, многие шымкентские пышечки перестали прятать себя в унылые балахоны, а выступили ярко и стильно. «Да, мы есть! Мы крупные по сравнению со многими другими! — говорит Лариса, — Но мы этого совершенно не стесняемся. И у нас есть право на жизнь в таком размере, в котором нам комфортно. И это право должно быть стильным, модным и открытым!»

Офисная осень-2017 очень мягкая и теплая, уверена Лариса. Поэтому ткани офисных костюмов на ощупь больше напоминают нежную фланель, чем грубую шерсть. В тренде брючные костюмы, но на подиумах почти не видно пиджаков. На смену им пришли жилеты и в большинстве своем без бокового шва. Вместо него — дизайнерские стяжки, металлические кольца, бисерные или кожаные ремешки.

Стальной, марсала, горчичный, мятная зелень, песок — главные цвета осенних офисов.

Главное украшение офисного костюма — блузка. И ее должно быть хорошо видно. Это и нежнейшие струящиеся ткани, подчеркивающие прозрачность осени, и широкое кружево — как орнамент осыпающейся листвы, и декоративная отделка, яркие детали, милые складки и воротнички.

В вечерних нарядах главенствует бархат. Крой платьев особенный — каждое дает своей хозяйке как минимум один размер минус. И это несмотря на блестящие камни, сетку, гипюр и воланы. Многослойность, к которой привыкли пышные леди, ни к чему, уникальный крой не вынуждает прикрывать недостатки, все лишнее теперь можно скрыть даже единственным слоем платья.

Особой любовью шымкентских модниц от 50-го и выше пользуются как бы спортивные костюмы. И здесь дизайнеры превзошли сами себя. Костюм для дома и прогулок больше не похож на заезженную спортивку…

О том, как подобрать осенний гардероб, как измениться до неузнаваемости, как стать по-настоящему модной, смотрите в нашем видео: