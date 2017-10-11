Жители шымкентского микрорайона забаррикадировали собой дорогу

Жители шымкентского микрорайона Жанаталап забаррикадировали собой дорогу. Таким живым заграждением горожане выразили свой протест в отсутствии справедливости. По словам жанаталапцев, они оказались в полной изоляции от города, а добраться до Шымкента элементарно на работу стало дороже их зарплат.

Между центром Шымкента и густонаселенным микрорайоном, который раньше был дачным массивом, курсирует единственный маршрут № 125. Это микроавтобус, причем жители уверены, что маршруток на маршруте не больше двух. С пассажиропотоком они явно не справляются.

Мало того, жителей возмущает нежелание водителей останавливаться на остановках и собирать пассажиров, готовых ехать стоя. Школьников водители маршрутки и вовсе не сажают в переполненные салоны, мол, их портфели занимают слишком много места.

Жанаталапцы уверяют, скоро их не будут брать на работу — жителей района уже считают недобросовестными работниками — опоздания на работу и в школу стали обыденным явлением в микрорайоне.

Несибели Ауельбекова, местная жительница: «Никто не останавливается, машут руками, мол, не возьмем, и проезжают мимо, — рассказывает Несибели Ауэльбекова, жительница Жанаталапа, вышедшая выразить протест, — Чтобы нам добраться до Янги Шахара, мало выйти из дома на два часа раньше положенного. Нет никакой вероятности, что ты уедешь в город. Иной раз приходится стоять на остановке до обеда. Очень повезет, если тебя заберут на попутке…»

«Одно название, что к городу присоединились, — добавляет сестра женщины Ултуар, — Автобусов нет. А личных автомобилей, к сожалению, у нас тоже нет. Ладно мы, взрослые, наши дети-школьники не могут сесть в маршрутку… В школе постоянно ругают детей и нам достается на собраниях. Опять мы безответственные!»

Съемочная группа ТК «Отырар TV» убедилась в правдивости слов жанаталапцев. Простояв час на остановке, журналисту и оператору с камерой (!) так и не удалось остановить ни одну из проходящих маршруток. Водители микроавтобусов отрицательно жестикулировали, показывая на полный салон. И, в принципе, были правы…

От безысходности каждый день местным жителям приходится пользоваться услугами таксистов. Но даже с частником это слишком дорого.

В акимате Шымкента пытаются решить проблему. Обещали разобраться и с директором автопарка, которому принадлежит маршрут № 125.

Наурыз Сугиралиев, заведующий сектором транспорта и коммуникаций акимата Шымкента: «Мы утвердили график социально важных маршрутов. В эти маршруты вошли таким микрорайоны как Алтынбулак, Коктобе и Жанаталап. В скором времени планируем направить по ним автобусы. Дополнительно планируем направить в Жанаталап маршрут № 76».

Подобные обещания жители Жанаталапа уже слышали. Но в очередной раз, переплачивая втридорога таксистам, надеются, что слова не станут пустым звуком.

Николай Путилин