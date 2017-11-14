ОПМ «Безопасная дорога» в ЮКО показала, что дороги области совсем не безопасные. Полицейские ЮКО выявили 1080 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия с 9 по 11 ноября. Во время рейдов «Безопасной дороги» за три дня было задержано 15 пьяных водителей.
Возможно впервые в рамках профилактических рейдов к административной ответственности привлечены пешеходы. За три дня полицейские выписали штраф 14 пешим южноказахстанцам.
Сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проходившего на территории области с 9 по 11 ноября 2017 года. Всего в ОПМ было задействовано около тысячи сотрудников дорожно-патрульной полиции, участковых инспекторов и других подразделений, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.
Всего за 3 дня проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили 1080 административных правонарушений, в том числе 15 фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.
К административной ответственности привлечены:
за выезд на полосу встречного движения — 5 нарушителей,
за проезд на запрещающий сигнал светофора – 10,
за превышение скорости — 12,
за нарушение правил маневрирования – 37,
за пользование сотовым телефоном – 156,
за неиспользование ремней безопасности – 225 нарушителей
за не прохождение технического осмотра автомобиля — 29 автовладельцев.
Также за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 14 пешеходов и 22 водителя за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Кроме того, в рамках ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими составлено 26 административных протоколов на водителей общественного транспорта, в том числе за:
— нарушение правил режима труда и отдыха – 1;
— непрошедшим медицинского и предрейсового осмотра — 2;
— отсутствие списков пассажиров– 5;
— перевозку пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства – 17.
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1 Комментарий Включено "ОПМ «Безопасная дорога» в ЮКО показала, что дороги области совсем не безопасные"
Уффф, ну смешно, ей Богу!!! Когда они у нас в Шыме безопасными-то были?! Один общественный транспорт чего стоит, про остальных просто молчу. Очень мало культурных и адекватных водителей, основная масса — это даже язык не поворачивается приличным словом назвать!