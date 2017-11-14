ОПМ «Безопасная дорога» в ЮКО показала, что дороги области совсем не безопасные. Полицейские ЮКО выявили 1080 нарушений в ходе оперативно-профилактического мероприятия с 9 по 11 ноября. Во время рейдов «Безопасной дороги» за три дня было задержано 15 пьяных водителей.

Возможно впервые в рамках профилактических рейдов к административной ответственности привлечены пешеходы. За три дня полицейские выписали штраф 14 пешим южноказахстанцам.

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», проходившего на территории области с 9 по 11 ноября 2017 года. Всего в ОПМ было задействовано около тысячи сотрудников дорожно-патрульной полиции, участковых инспекторов и других подразделений, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Всего за 3 дня проведения ОПМ «Безопасная дорога» полицейские выявили 1080 административных правонарушений, в том числе 15 фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии.

К административной ответственности привлечены:

за выезд на полосу встречного движения — 5 нарушителей,

за проезд на запрещающий сигнал светофора – 10,

за превышение скорости — 12,

за нарушение правил маневрирования – 37,

за пользование сотовым телефоном – 156,

за неиспользование ремней безопасности – 225 нарушителей

за не прохождение технического осмотра автомобиля — 29 автовладельцев.

Также за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 14 пешеходов и 22 водителя за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Кроме того, в рамках ОПМ «Безопасная дорога» полицейскими составлено 26 административных протоколов на водителей общественного транспорта, в том числе за:

— нарушение правил режима труда и отдыха – 1;

— непрошедшим медицинского и предрейсового осмотра — 2;

— отсутствие списков пассажиров– 5;

— перевозку пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства – 17.