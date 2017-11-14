Токал Тохтара Тулешова торгует дизайнерской одеждой в Шымкенте

Четвертая жена Тохтара Тулешова — Дина Нуралиева — организовала выставку дизайнерской одежды в Шымкенте, передает Today.kz. Выставка проходит в седьмой раз.

Дина Нуралиева работает в модельном бизнесе, организуя различные конкурсы красоты на своей малой родине.

Еще одним занятием финалистки «Мисс мира-2009» является проведение выставок отечественной дизайнерской одежды, куда Нуралиева приглашает своих коллег по цеху из стран СНГ.

«На протяжении двух лет мой шоу-рум является представителем казахстанских дизайнеров в Шымкенте. У меня очень много планов, и я надеюсь, что все эти планы осуществятся благодаря нашим партнерам и друзьям», — рассказала Дина.

Первый модный фестиваль в Шымкенте прошел в мае 2015 года. Организатор Дина Нуралиева произвела фурор — самый южный город был выбран столицей проведения первого в истории Казахстана Shymkent Fashion Festival — международного фестиваля моды, представляющего новые направления, последние модные течения и все, что связано с красотой и элегантностью.

На фестивале были замечены такие именитые гости, как редактор ювелирного раздела журнала ELLE Асель Зои, «Мисс Казахстан-2013» Айдай Исаева, певица, телеведущая и продюсер Рано Умарова, которая выступает ведущей фестиваля вместе с известным шыментским шоуменом Алексом. Украшать вечера фестиваля будет певица Луина. Свои торговые марки на ярмарке фестиваля представил известные мировые бренды.

О том, как проходил фестиваль и кто его участники, читайте ЗДЕСЬ

В списке планов бизнесвумен — объединить дизайнеров из южных регионов страны и представить их творчество в Шымкенте. Одним из условий для участников выставки является презентация изделий исключительно штучных, не массового производства.

Напомним, 1 ноября суд вынес приговор шымкентскому бизнесмену Тохтару Тулешову и остальным фигурантам его дела. Бывшего директора ТОО «Шымкентпиво» приговорили к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества.

Дина Нуралиева и еще одна гражданская супруга Тохтара Тулешова подали иск на алименты для детей. Чем закончилась история с алиментами, неизвестно.

Дело Тохтара Тулешова

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в Шымкенте. У него и задержанных вместе с ним лиц были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и наркотики. В ноябре прошлого года Тулешов был признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе по статье 179 «Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Республики Казахстан либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан» и приговорен к 21 году лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности в коммерческих и общественных организациях. 18 фигурантам этого дела суд назначил наказание от трех лет ограничения свободы до семи лет колонии.

В июле 2017 года стало известно о том, что Тулешов, отбывающий наказание, снова предстанет перед судом. Бывшего хозяина шымкентского пивзавода обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса РК: частям 2 и 3 статьи 245 «Уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц», части 2 и пункту 2 части 3 статьи 28 «Виды соучастников уголовного правонарушения», частям 2 и 3 статьи 222 «Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика», пунктам «а» и «б» статьи 241 «Нарушениезаконодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности», пунктам «а» и «б» части 4 статьи 312 и частям 1 и 3 статьи 367 «Дача взятки».

Отметим, что государственные обвинители неоднократно изменяли предъявленные обвинения и переквалифицировали статьи, в том числе и главного фигуранта дела: вместо статьи 367 «Взятка» Тулешову инкриминировали статью 250 «Злоупотребление полномочиями». После чего статьи о взяточничестве переквалифицировали и остальным его сообщникам. Позже двое фигурантов по делу Тохтара Тулешова амнистированы.