В ЮКО городище Яссы-Күлтөбе находится в плачевном состоянии

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Городище Яссы-Культобе

В соцсетях появилось видео о том, в каком состоянии находится городище Яссы-Күлтөбе в Туркестане. Ролик, размещеный в аккаунте shymkent.online в Инстаграме, за один день набрал более 8000 просмотров.

«Городище Яссы-Күлтөбе с 2000-летней историей находится в таком плачевном состоянии, а нашим властям по барабану», — отмечает автор видео.

Городище Яссы-Күлтөбе находится  плачевном состоянии ___ ⠀ Городище Яссы-Күлтөбе находится  плачевном состоянии. Об этом написал наш читатель и отправил видео на наш номер в WhatsApp. ⠀ "Городище Яссы-Күлтөбе с 2000-летней историей находится в таком плачевном состоянии, а нашим властям по барабану", — отмечает автор видео. ⠀ Городище Күлтөбе расположено на территории охранной зоны городища Туркестан. ⠀ Ранее, этим летом, в СМИ сообщалось о том, что уникальный археологический памятник в Туркестане находится под угрозой разрушения. Городище Күлтөбе было накрыто специальным куполом, но из-за своей ветхости эта защита больше не спасает. Купол нуждается в новом перекрытии, иначе уже к следующему лету Казахстан рискует потерять уникальный объект, ценный для истории и привлекательный для туристов. ___ 📰 @shymkent.online #shymkentonline #shymkent #шымкент

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Курган «Күлтөбе» расположен на территории охранной зоны городища Туркестан.⠀
Ранее, этим летом, в СМИ сообщалось о том, что уникальный археологический памятник в Туркестане находится под угрозой разрушения.

Городище «Күлтөбе» было накрыто специальным куполом, но из-за своей ветхости эта защита больше не спасает. Купол нуждается в новом перекрытии, иначе уже к следующему лету Казахстан рискует потерять уникальный объект, ценный для истории и привлекательный для туристов.

Видео сопровождают довольно скандальные комментарии. Пользователи Инстаграма возмущены состоянием городища и взывают к историкам и археологам.

«Ну и реставрацию они сделали. Чем такой купол делать, который уродует весь вид, лучше бы не трогали вообще. Неужели не осталось профессиональных реставраторов? Опять тендер выиграла какая-нибудь строительная компания? Историки, археологи, архитекторы, где вы? Подсуетились бы! …Это наша история. Её ценить надо. С этого и начинается наш патриотизм. А то бьём себя в грудь…» — написал пользователь sama_tvoryu.

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1 Комментарий Включено "В ЮКО городище Яссы-Күлтөбе находится в плачевном состоянии"

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2000
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b077
Что уж тут говорить… если городище Шымкент — прямо в областном центре — находится в ещё худшем состоянии, чем в «Яссы-Күлтөбе» (хоторый хоть как-то огорожен)… Посмотрите на наше городище, один шахристан — остался под старым автовокзалом, другой — под парком Независимости… Одна цитадель торчит… и то размываются её стены под открытым небом… И то, что расскопали (всего 5%) размывается под дождём… Естественно, областным властям по барабану… Конечно, надо сохранить все подобные городища не только в области, но и во всей стране. Но если в областном центре — прямо под носом — такое отношение к истории… что уж тут говорить про… Показать весь текст »
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