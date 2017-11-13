В ЮКО городище Яссы-Күлтөбе находится в плачевном состоянии

В соцсетях появилось видео о том, в каком состоянии находится городище Яссы-Күлтөбе в Туркестане. Ролик, размещеный в аккаунте shymkent.online в Инстаграме, за один день набрал более 8000 просмотров.

«Городище Яссы-Күлтөбе с 2000-летней историей находится в таком плачевном состоянии, а нашим властям по барабану», — отмечает автор видео.

Курган «Күлтөбе» расположен на территории охранной зоны городища Туркестан.⠀

Ранее, этим летом, в СМИ сообщалось о том, что уникальный археологический памятник в Туркестане находится под угрозой разрушения.

Городище «Күлтөбе» было накрыто специальным куполом, но из-за своей ветхости эта защита больше не спасает. Купол нуждается в новом перекрытии, иначе уже к следующему лету Казахстан рискует потерять уникальный объект, ценный для истории и привлекательный для туристов.

Видео сопровождают довольно скандальные комментарии. Пользователи Инстаграма возмущены состоянием городища и взывают к историкам и археологам.

«Ну и реставрацию они сделали. Чем такой купол делать, который уродует весь вид, лучше бы не трогали вообще. Неужели не осталось профессиональных реставраторов? Опять тендер выиграла какая-нибудь строительная компания? Историки, археологи, архитекторы, где вы? Подсуетились бы! …Это наша история. Её ценить надо. С этого и начинается наш патриотизм. А то бьём себя в грудь…» — написал пользователь sama_tvoryu.