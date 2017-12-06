Аким ЮКО поручил руководителям и сотрудникам госструктур не посещать ЦОНы. Все услуги чиновники и госслужащие теперь получают только в электронном виде, подавая пример жителям Шымкента и области.

Глава государства в своём послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отметил необходимость максимальной оптимизации процессов оказания государственных услуг, а также их оказание полностью в электронном формате, без обязательного физического присутствия.

В этой связи, в целях обеспечения открытости и доступности получения услуг в электронной форме, Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО подготовил на двух языках видеоролик о способах получения услуг в электронном виде. Данный видеоролик размещен на сайте «memkyzmet.kz» в рубрике «egov.kz».

Низкая доля электронных услуг связана с низкой компьютерной грамотностью населения, а также с незнанием способов их получения. По словам специалистов департамента, данный видеоролик позволит овладеть способами получения электронных услуг и надеются, что в ближайшее время будут заметны положительные эффекты.

Кроме того, данный видеоролик в течении 2 месяцев будет транслироваться в 33 отделениях центров обслуживания населения и размещен на персональных рабочих компьютерах всех государственных учреждений. Вместе с тем, данный видеоролик разместят на телевизионных дисплеях регионального центра обучения ЮКО, высших учебных заведениях, а также в колледжах и школах.

Для обеспечения качественного выполнения работ аким области поручил руководителям и сотрудникам государственных органов получать государственные услуги в электронном виде через портал «egov» , не посещая ЦОНы.