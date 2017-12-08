Доход мактааральцев, участвующих в проекте «Өрлеу», увеличился в 3 раза. В Мактааральском районе Южно-Казахстанской области растет количество семей, которые благодаря проекту «Өрлеу» открыли свой бизнес и улучшили свое социальное положение.

Лишь за текущий год 18909 человек из 3046 семей ощутили эффективность данного проекта. Об этом сообщила пресс-служба акима Мактааральского района.

К примеру, Гульсинай Игамкулова, получив в рамках проекта 472 тыс. тенге, открыла собственный магазин, тем самым, стала зарабатывать и обеспечивать свою семью. Кузайдаров Асылбек, получив финансовую поддержку в размере 567 тысяч тенге, открыл мебельный цех. Они, как и абсолютное большинство граждан страны считает политику, проводимую главой государства, правильной.

Вместе с тем, из общего количества граждан, участвовавших в проекте «Өрлеу» по Южно-Казахстанской области, 22,5% — это жители Мактааральского района, которые получили финансовую поддержку. Большинство жителей района, получив финансовую поддержку, занялись сельским хозяйством, а остальные — птицеводством, торговлей и производством. Благодаря этому доход участников проекта увеличился в 3,4 раза.

Стоит отметить, в этом году благодаря данной программе жители Мактааральского района получили финансовую поддержку в размере 1,4 млрд. тенге.