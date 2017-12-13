Игровая площадка за 98 млн тенге в Нурсате сдана в эксплуатацию

В Шымкенте сдана в эксплуатацию еще одна игровая площадка для детей. Обладателями новых современных игровых элементов стали жители многоэтажного дома в микрорайоне Нурсат.

Чтобы опробовать новые горки и качели, необязательно ждать наступления весны. В минусовую температуру ребятишки — маленькие жители многоэтажного дома №1 в микрорайоне Нурсат — с удовольствием играют на новой площадке.

«Работы по строительству и облагораживанию двора и детской игровой площадки начались в октябре. В течении двух месяцев мы не только построили и установили новые игровые элементы. Но и по просьбе самих жителей уложили новый асфальт на проезжей части и расширили автопарковку», — сказал Жамбыл Мусуров, директор ТОО «Джил».

На площадке устанавили разное оборудование, чтобы играть было интересно и четырехлетним малышам, и тем, кто постарше, а спортивные турники могут оценить не только дети, но и их родители. В общем, местные жители в восторге!

«Спасибо строителям и акимату Каратауского района. У нас раньше была игровая площадка старого образца. Разве её сравнить с этой?! Здесь наши внуки будут играть с большим удовольствием», — говорит Гульжаухар Кужамкулова, жительница Шымкента.

«Игровой площадки у нас раньше не было. Ну, что-то отдаленно напоминающее…. Двор был в ужасном состоянии, везде были рытвины, ухабы. Сначала сделали дорогу, приятно, мы живем здесь 5 лет, радуемся», — сказала жительница дома №1 микрорайона Нурсат.

На строительство 14-ти игровых горок-качелей, двадцати скамеек, урн и благоустройство территории потратили 98 млн. тенге. Сейчас ведутся работы по подготовке документов на облагораживание еще 12 игровых площадок и территории вокруг домов мкр Нурсат.

«У нас есть дворы у многоэтажных домов, которые были сданы в эксплуатацию еще в 2006 году. Игровые элементы на них устарели. Мы подготовили ПСД на реконструкцию этих 12 дворов. По мере выделения средств из бюджета, мы начнем реконструкцию объектов», — говорит Габит Мауленкулов, аким Каратауского района г. Шымкента

После сдачи игровой площадки в эксплуатацию, на протяжении трех лет, за ее состоянием будет следить сам подрядчик. После чего площадку передадут на баланс районного акимата.

Сохранность игровых площадок во многом зависит и от самих жителей. Так уже на второй день после сдачи детской площадки в эксплуатацию, НЕлюди, иначе и не скажешь, вырвали с корнем сиденье качели.