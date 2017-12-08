Индустриальная зона «Оңтүстік» — единственная в республике оправдала выделенные бюджетные инвестиции. На строительство индустриальной зоны «Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области из государственного бюджета было выделено 6,8 млрд. тенге.

На сегодняшний день предприятия индустриальной зоны перечислили в бюджет 7,2 млрд. тенге. В результате, индустриальная зона «Оңтүстік», является единственной индустриальной зоной в Республике Казахстан, оправдавшей выделенные бюджетные инвестиции.

За 9 месяцев текущего года предприятиями индустриальной зоны было произведено продукции на общую сумму 13,4 млрд. тенге. Сегодня об этом, на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель управляющей индустриальными зонами компании «Оңтүстік» Нуркен Бегулиев.

По инициативе акима области Жансеита Туймебаева ведется активная работа в целях привлечения инвесторов. Отметим и тот факт, что Южно-Казахстанская область лидирует в республике по привлечению инвестиций. К примеру, в этом году подписано 17 инвестиционных договоров на общую сумму 20 млрд. тенге.

«В настоящее время в области реализуются 169 инвестиционных проектов на сумму 155,2 млрд. тенге, с созданием более 9 тыс. рабочих мест. Из них уже реализовано 68 проектов на сумму 34,8 млрд. тенге, созданием более 4 тыс. рабочих мест. До конца текущего года планируется реализовать 12 инвестиционных проектов на сумму 7,7 млрд. тенге. Таким образом по итогам 2017 года количество реализованных проектов во всех индустриальных зонах достигнет 80 инвестпроектов», — сказал Н.Бегулиев.

Также, в 2018 году планируется реализовать 11 проектов, на общую сумму 38,6 млрд. В результате, до конца 2018 года работой планируется обеспечить около 6500 человек.

Стоит отметить, управляющая компания индустриальными зонами «Оңтүстік» разрабатывает стратегический план развития на 2018-2020 годы. Ведутся работы по таким направлениям как мониторинг проектов, привлечение инвесторов, а также развитие инфраструктуры.

Пресс-служба акима ЮКО