К 20-летию Астаны в Шымкенте прошли масштабные торжества «Астана — Тәуелсіздіктің жемісі»

В Шымкенте в честь 20-летия Астаны состоялось торжественное мероприятие — «Астана – Тәуелсіздіктің жемісі». Гости мероприятия во дворце торжеств «Екі жұлдыз» ознакомились с фотовыставкой о столице нашего государства. Занавес сцены открылся под кюй Б. Рыспанбетова «Независимый Казахстан» в исполнении оркестра казахских народных инструментов имени Сүгір.

Выступая на торжественном мероприятии, аким области Жансеит Туймебаев поздравил всех собравшихся с праздником.

«10 декабря 1997 года Глава государства подписал исторический Указ о переносе столицы государства из Алматы в Акмолу. Этот день праздник не только для жителей столицы, но и для всех казахстанцев. Искренне поздравляю вас с этим значимым днем. Астана стала главным эпицентром экономической, политической, культурной жизни нашей страны», — отметил Жансеит Кансеитович.

Глава региона вручил медали «За заслуги перед областью» и благодарственные письма 20 меценатам, внесшим значительный вклад в развитие и процветание страны. Среди меценатов – Гани Ахметбаев, построивший дома для 6 малообеспеченных семей в Шымкенте, а также предприниматель Хадиша Нуртайкызы, построившая спортивный комплекс к общей средней школе имени М. Маметовой, расположенной в ауле Байтогай неподалеку от Арыси.

На сегодняшний день в области в рамках специального проекта «Туған жер» спонсорами реализуются 577 региональных проектов на общую сумму 31 млрд 467 млн тенге.

11 гражданам, внесшим вклад в укрепление общественного согласия и духовное развитие общества, вручены благодарственные письма Главы государства Н. Назарбаева, почетные грамоты и золотая медаль «Бiрлiк».

Кроме того, за заслуги в развитии меценатской и благотворительной деятельности нагрудной медалью «Жомарт жан» Ассамблеи народа Казахстана, учрежденной Главой государства, награжден Асанов Латипша Каймаханович.

Общественной золотой медалью «Бiрлiк» Ассамблеи народа Казахстана награждены Абилкасым Досболов, Бекмат Турдыкулов, Юрий Пак, Лидия Мехлик и Хасан Хамедов.

Наряду с этим, медалью «За заслуги перед областью» и благодарственными письмами награждены 4 граждан, которые принимали активное участие в пропаганде и разъяснении программной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

Также в ходе мероприятия показаны видеоролики с различных международных мероприятий, проходящих в Астане и международные спортивные игры, а также о проведении выставки «ЭКСПО-2017».

Известные в стране артисты из нашего региона исполнили исполнили песни Б. Тилеуханова — «Жерім менің», С. Байтерекова «Сарыарқа», а также «Астана», «Сәлем Астана», «Азияда алауы-Астана», «ЭКСПО-2017».

На концертном вечере, завершенном песней Шамши Калдаякова «Отан», наряду с танцевальными коллективами «Қазына», «Тұмар», «Шамсинұр» выступили гимнастки.

Пресс-служба акима ЮКО