Онлайн трансляция дискуссии о медстраховании

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онлайн дискуссия ФМС Шымкент

На YouTube канале Otyrar.kz идёт онлайн-трансляция дискуссии, организованной нашей редакцией в рамках проекта «Медицина для всех». Это совместный проект //otyrar.kz и Фонда медицинского страхования. Мы обсуждаем внедрение медицинского страхования в Казахстане, гарантированный государством объем медицинской помощи, закуп медуслуг на 2018 год.

Вы можете присоединиться к дискуссии. Задавайте вопросы на казахском и русском языках и наши журналисты озвучат их экспертам.

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