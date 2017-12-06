Онлайн трансляция дискуссии о медстраховании

На YouTube канале Otyrar.kz идёт онлайн-трансляция дискуссии, организованной нашей редакцией в рамках проекта «Медицина для всех». Это совместный проект //otyrar.kz и Фонда медицинского страхования. Мы обсуждаем внедрение медицинского страхования в Казахстане, гарантированный государством объем медицинской помощи, закуп медуслуг на 2018 год.

Вы можете присоединиться к дискуссии. Задавайте вопросы на казахском и русском языках и наши журналисты озвучат их экспертам.