Погибших при крушении самолета врачей наградили орденом «Құрмет»

Награды вручены сыну и вдове врачей, летевших на помощь к умирающей роженице и разбившихся близ Алматы, сообщает zakon.kz.

Врач-реаниматолог НИИ кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев и акушер-гинеколог Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев, трагически погибшие в октябре 2017 года в авиакатастрофе при исполнении своего профессионального долга, посмертно награждены орденом «Құрмет».

Награждение состоялось в канун Дня Независимости, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. Ордена сыну профессора Жанибека Артыкбаева и вдове профессора Талгата Патсаева вручил глава ведомства Елжан Биртанов.

«Работа медицинских работников требует высокой самоотдачи, сострадания и всех лучших человеческих качеств. Такие качества отличали и наших героев, которые погибли, выполняя свой гражданский и профессиональный долг. Имена Жанибека Артыкбаева и Талгата Патсаева, настоящих врачей от бога, известны не только в медицинских кругах, но и тысячам наших соотечественников, которым они помогли вернуть здоровье и жизнь, родить детей, сохранить матерей. Они могли бы еще долгие годы заботиться о своих пациентах, но их жизнь трагически прервалась», — сказал Биртанов в ходе церемонии.

Участники торжественного собрания почтили память погибших врачей минутой молчания.

Врачи погибли 3 октября при крушении самолета Ан-28 близ Алматы. Воздушное судно летело в Шымкент для помощи больным женщине и ребенку. На борту самолета были пять человек: командир, второй пилот, техник и два медработника. Ни одному из них выжить не удалось.

Спустя несколько дней в больнице Шымкента скончалась женщина, к которой летели врачи. Ее ребенок, шестой по счету, выжил.