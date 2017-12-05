Воры вынесли из дома Шымкента всё, вплоть до мебели и бытовой техники. Сотрудники Каратауского отдела полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж чужого имущества из домов жителей Шымкента.

В дежурную часть Каратауского ОП УВД Шымкента обратился 40-летний горожанин с заявлением о том, что неизвестные лица вскрыли пластиковые окна и проникли в его жилище. Из дома была похищена бытовая техника, мебель, посуда, телевизор и другие ценные вещи на общую сумму около 1,5 миллионов тенге.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Каратауского ОП УВД г. Шымкента задержали двух подозреваемых, 1984 и 1985 годов рождения, жителей ЮКО, которые признались в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанных к 7 фактам краж чужого имущества. Кражи домушники совершали в основном путем вскрытия оконных рам, пользуясь отсутствием хозяевам в доме. Затем краденое имущество они сбывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше двух миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «кража». Вещественные доказательства изъяты.

Полицейские г. Шымкента рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу. Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО