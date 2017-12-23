Замакима ЮКО получил выговор за коррупцию в ведомстве

Заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков получил выговор за непринятие мер по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

Отмечается, что в административной ответственности чиновник привлечен в ходе расследования получения взятки руководителем управления внутренней политики Южно-Казахстанской области. Садибеков курировал работу данного управления.

«Стоит напомнить, что руководитель несёт полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчинённых. Принцип персональной ответственности за действия подчинённых должен стать аксиомой для каждого руководителя», — подчеркнули в ведомстве.

Глава управления внутренней политики области Болатбек Толеген был задержан в октябре 2017 года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 миллиона тенге. Денежные средства были получены за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. В настоящее время дело в отношении него рассматривается в суде.

Руководитель управления внутренней политики ЮКО оказался на скамье подсудимых. Болатбека Толегена обвиняют в вымогательстве двух миллионов тенге.

По версии следствия, подозреваемый обещал редактору одного из местных сайтов победу в двух тендерах на освещение социально-экономического роста и достижений области. За содействие чиновник потребовал 30% от суммы, которую выделит государство в рамках тендера. 1,5 миллиона тенге редактор заранее уже передал чиновнику, а при получении оставшихся 600 тысяч руководителя УВП и задержали.

Болатбек Толеген был задержан 6 октября 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО при получении через водителя взятки. 600 тысяч тенге нашли прямо в кармане чиновника. Водитель и второй госслужащий, который был посредником, проходят по делу как свидетели.

Редактор сайта, который написал заявление о вымогательстве, в суде пока не появился. По закону 37-летнему бывшему чиновнику грозит либо штраф в 70-кратном размере от суммы взятки, либо лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. У Болатбека Толегена четверо детей. Отметим, что вину он свою отрицал полностью.