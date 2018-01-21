Переименовать бешбармак в «Атадәм» предложили казахские СМИ. С такой инициативой выступила редакция газеты «Замана».Журналисты издания считают, что название «Атадәм» (пища предков) более точно отражает суть главного национального блюда казахов, пишет 365info.kz.

«Сейчас зима – время, когда главной пищей казахов является мясо. В каждом регионе это блюдо называют по-разному: «ет» (мясо), «қамыр тамақ» (пища с тестом). Но чаще всего говорят «бешбармак». Однако всем известно, что это неправильно, об этом уже не раз говорили и писали.

Как вы смотрите на то, если наше главное блюдо будет называться «Атадәм»?

Есть такие понятия, как «атажұрт», «атамекен» (земля предков, отцов), «Ата заң» (Конституция), «ата салт» (традиция предков), «ата мұра» (наследие предков). Почему бы и главное национальное блюдо казахов не назвать «Атадәм»? Ведь будет приятно слышать: «нам подали «Атадәм»», «отведайте Атадәм».

Ведь действительно это блюдо досталось нам в наследство от наших предков.

Братья, давайте называть наше главное национальное блюдо словом «Атадәм»! Надеюсь, такое название придется вам по душе», — заключает автор идеи.

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