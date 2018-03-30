Молодежь Южно-Казахстанской области выступила с обращением оказать помощь жителям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации и объявив о начале акции «Аягөзге көмек» («Помощь Аягузу»).

В целях оказания помощи пострадавшим от подтоплений день молодые активисты, волонтеры и сельская молодежь начали сбор продовольственной продукции и предметов домашнего обихода.

В областном «Молодежном ресурсном центре» уже собрано 590 кг картофеля, 513 кг моркови, 2 мешка капусты, 550 кг лука, 50 кг яблок и многие другие необходимые вещи. Также молодежью области собраны средства в размере 104 800 тенге.

Специалисты центра отмечают, что число неравнодушных жителей и молодежи увеличивается с каждым днем.

Напомним, в нескольких районах Восточно-Казахстанской области в связи с превышением норм месячных осадков оказались подтопленными около 30 частных домов и порядка 150 дворовых территорий. В связи с этим, активная молодежь региона и молодежные организации области создали специальную группу и обратились с обращением к жителям области.

Пресс-служба акима ЮКО