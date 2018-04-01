Жительница Шымкента утверждает, что ее принудительно отправили на лечение в психоневрологический диспансер без согласия родных. После вызова на допрос по уголовному делу Ардак Ашим поместили в психиатрическую лечебницу.

Об этом сама Ардак Ашим сказала репортеру Азаттыка, отправившемуся сегодня в областной психоневрологический диспансер специально для встречи с активисткой.

«По приглашению следователя Бакытжана Сыздыкова сегодня около 10 часов пришла в областной департамент внутренних дел. Следователь сообщил мне, что имеется постановление суда о помещении меня на принудительное лечение в психоневрологический диспансер. Меня привезли на скорой в сопровождении вооруженных полицейских. Принудительно, без согласия моих мужа и дочери, положили сюда», — говорит Ардак Ашим.

Активистка говорит, что текст постановления она не видела и что дата его принятия ей неизвестна.

«Следователь этот документ мне не показал, сам зачитал. В конце сказал: «Зачем ты лезешь до Шала (старика — Азаттык)? Ты причиняешь вред обществу!». Считаю, что меня преследуют за мою гражданскую активность», — говорит Ардак Ашим.

Сотрудница диспансера подтвердила Азаттыку, что Ардак Ашим доставили в 11 часов 50 минут «по решению суда». Она добавила, что на вопросы сможет ответить заведующая отделением, которая выходит на работу в понедельник.

Получить комментарий в областном департаменте внутренних дел и в Абайском районном суде города Шымкента по ситуации с Ардак Ашим не представилось возможным.

Двумя неделями ранее по адресу активистки в Шымкенте полиция провела обыск, после чего полиция забрала ее на допрос в департамент внутренних дел ЮКО. Активистка говорит, что в полиции ее допрашивали о том, причастна ли она к запрещенному судом в Астане движению «Демократический выбор Казахстана» и отпустили, предварительно взяв с нее расписку о том, что она не выйдет из дома в период с 21 по 24 марта.

Ранее судья Абайского районного суда Еркен Отарбаев сообщил, что следователи обнаружили, что в социальной сети Facebook пользователь с именем «Ардак Ашим» публиковал «различные статьи “отрицательной направленности” против властей» и что в связи с этим заведено дело по статье 174 уголовного кодекса («Возбуждение розни»).

Ардак Ашим проходит также частной обвиняемой по уголовному делу в Шымкенте — «о клевете и оскорблении», — инициированному местным гражданским активистом.

Дилара ИСА