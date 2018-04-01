В ЮКО состоится постановка этно-фольклорного мюзикла «Қыз Жібек»

В Шымкенте при поддержке акима Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаева, в рамках программы «Рухани жаңғыру» и 20-летия столицы артисты театра «Astana Musical» представят этно-фольклорный мюзикл «Кыз-Жибек».

Цель гастрольного турне – демонстрация лучших достижений культуры страны. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил артист театра «Astana Musical» Сайлау Камиев.

Отметим, «Astana Musical» – первый стационарный специализированный театр мюзикла в стране и Центральной Азии. Театр ориентирован на новейшие тенденции и стал обладателем уникального репертуара отечественных и мировых мюзиклов.

«Артисты театра выступят с этно-фольклорным мюзиклом «Қыз Жібек», который вобрал в себя всё великолепие поэтического наследия народа. «Қыз Жібек» – жемчужина казахского фольклора, дивная по красоте поэма, не уступающая ни одному творению мировой литературы. Данное произведение дает возможность зрителю открыть для себя фольклорное наследие казахского народа во всей его многогранности и красоте. Мы уверены, что жители Шымкента и гости города оценят этно-фольклорный мюзикл «Кыз Жибек», который привлек интерес европейских зрителей и знаменитых театральных критиков», — сказал С.Камиев

Вместе с тем, в ходе брифинга об истории становления театра рассказала заслуженный деятель Казахстана Айнур Бермухамбетова Также, по ее словам, в прошлом году артисты театра сумели покорить искушенную публику Франции, Бельгии, Австрии и России своим профессионализмом, мастерством, артистической выразительностью и искренностью.

««Astana Musical» — первый специализированный театр мюзикла в стране, созданный на базе Государственной концертной организации «Қазақконцерт» и ориентирован на новейшие тенденции. Премьера мюзикла «Достар серті» стала своего рода презентацией нового музыкального театра «Astana Musical». Сегодня в репертуаре театра насчитывается 5 постановок», — подчеркнула А.Бермухамбетова.

Пресс-служба акима ЮКО